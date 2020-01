Opinión Ciudadana

Amables lectores, los saludo y les deseo lo mejor para hoy y siempre. Que tengan salud, trabajo y éxito en todo lo que hagan y se propongan.

Cada vez que un año comienza se hacen muchos compromisos que la mayor parte de los mismos no cumplimos porque pronto se nos olvidan y nadie nos obliga a hacerlos.

A mí en lo particular me gusta leer un mínimo de tres libros interesantes y la mayoría de las veces supero este propósito y también hago planes para conocer lugares nuevos y seguir dando lo mejor de mí, muchas veces los resultados no dependen de uno, así se cumple el dicho que dice “uno pone, Dios dispone, viene el diablo y todo lo descompone”, no es necesario hacer muchos compromisos pero aunque sea uno solo debemos cumplirlo, por ejemplo, bajar de peso, visitar a los amigos que hace tiempo no visito, mejorar la salud y ahorrar para lo que pueda ser necesario, el dinero nunca está demás. En fin, cada quien sabe lo que puede o no hacer.

De las autoridades municipales no se espera gran cosa pues con una nómina tan obesa es imposible transformar al puerto. En cuestiones del Estado, nuestro gobernador realmente nos ha apoyado demasiado y ha hecho lo que corresponde más al municipio que al gobierno estatal, situación que yo en lo particular le reconozco y agradezco. A nivel federal, pues para muestra “basta un botón”, AMLO es necio; terco por añadidura, y de seguir así las cosas no mejorarán, el dice una cosa y los gobernadores hacen otra, él como siempre les da la razón y finalmente el pueblo paga las tazas rotas.