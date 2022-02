¿On toy? ... Las Cosas de la Política

¿On toy? (¿dónde estoy?) es la pregunta que muchos se deben estar haciendo de manera frecuente en estos últimos días, esto en relación a cuál podría ser su ubicación dentro del entramado político nacional, qué papel juegan, qué postura asumen o cómo se decantan ¿a favor o en contra?, les es y será difícil asumir neutralidad. Ya que este momento es de ser o ser, estar o no estar, hablar o callar, solo habrá un gran perdedor.

El llamado Houstongste por unos, "Casa gris" por una ya gran mayoría, no tan solo ha desquiciado a Andrés Manuel López Obrador y sus cercanos, también hace tambalear las "cercanas lealtades" y pone indecisos a los que ven que no puede salir nada bueno a su favor en este gran enredijo que ya cobra imagen, prestigios y sobretodo que rodea de sospechas y afirmaciones de que los dichos de la llamada HONESTIDAD VALIENTE no son más que un falso cascaron que resultó ser muy frágil.

El tema de la casa blanca de Peña, que no de la Gaviota, como la oposición le llama a manera de sorna y descrédito social y político se les ha regresado en un efecto boomerang que le pega directamente al AMLO del pañuelo blanco y ahora la casa Gris, ya mancha del mismo tono oscuro la cara de quien se dice paladín de la honradez y presumía barrer la corrupción desde las escaleras de Palacio Nacional.

El publicar un desplegado firmado en conjunto por todos sus "gobernadores y gobernadoras" de su partido , demuestra desesperación y regresión a las viejas formas del tan criticado PRI, documento hecho impensadamente y a la ligera y carrera, documento que por su redacción es censurable y criticable, como ya lo es y será, más allá de la forma, está el fondo y el fondo de la justificación pasó a ser aceptación, tanto de un conflicto de interés, como de incongruencia y sobretodo de enojo, ira y persecución política a todo y a todos.

Se agrava y se acentúan las sospechas de que hay algo turbio que mancha la imagen de López Obrador, con la justificación que da José Ramón López Beltrán y su esposa para justificar modo de vida, empleo y estatus económico, sobre todo cuando abunda la sospecha o afirmación que trabaja con los hijos de un amigo personal y beneficiario de los presupuestos federales mexicanos como lo es la construcción del tren maya.

Así pues, vienen aciagos días para las lealtades y deslealtades políticas, para el debate, para las mentiras, las justificaciones, las descalificaciones, la parálisis en muchas áreas y sobretodo muchos distractores, enojos, rabietas y mucha calumnia oficial mañanera, esperemos que no se abuse de la amenaza y la venganza y bueno todos, TODOS, se terminarán preguntando... ¿On toy?

PD. Esto no va a terminar nada bien, sí que se siente (y lo es) el principal afectado, y sigue por la ruta en la que va encarrerado, para él es personal, para México puede ser desastroso el resultado final de esta loca y desquiciada forma de actuar, a esperar.