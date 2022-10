Octubre, a 25 años del Pauline

El mes de septiembre, ahora además de patriótico ha resultado el mes más sísmico por aquello de los resultados catastróficos; pero el mes de octubre también guarda en su memoria histórica un acontecimiento triste ; El 9 de octubre del año 1997 cuando el huracán Pauline o Paulina impactó al puerto de Acapulco, con el doloroso resultado de muchas pérdidas humanas.

En aquel entonces no se tenía conocimiento de que otro huracán hubiera hecho estragos mayores, por lo menos en los tiempos actuales; no obstante, s e dio a conocer las irregularidades que lo agravaron, como: asentamientos irregulares, basureros a campo abierto en todo Acapulco. Invasión de canales pluviales , con el componente de líderes corruptos.

En esta reflexión tienen mucho que ver esos líderes de partidos políticos y de colonias porque el procedimiento para invadir terrenos es que primero buscan los terrenos baldíos, hacen planos ellos mismos con sus divisiones. Dejan elegir su terreno a la gente por la cantidad modica de doscientos o trescientos pesos. Después les dicen que busquen madera o lo que puedan para construir una casa a fin de que nadie los pueda quitar de donde se instalarán; que lleven su herramienta y clavos. Más adelante escogen un día (noche) para que juntos aterricen (por aquello de que son paracaidistas) en los predios que no tienen un verdadero plan urbanístico. Al otro día, la gente que pasa por esos lugares se pregunta ¿A qué hora sucedió? Ya instalados es dificil que los puedan mover. Así se han hecho la mayoría de las colonias,

Ahora hay que pedir los servicios de agua, energía eléctrica, de drenaje, basura, etc. porque sucede que mucha gente no tiene servicios sanitarios y defeca al aire libre. También hace montañas de basura ya que los carros recolectores no pasan por esos lugares y cuando llueve todo se baja hacia las playas por la topografía del terreno. Así sucedió con Pauline, era tanta agua y tanta basura que arrastró la corriente todo lo que pudo, los drenajes eran insuficientes, además de que estaban invadidos algunos canales pluviales. Así fue como la tragedia se hizo presente. Y que me dice el alcalde, que no estuvo cuando se le requirió.

Cuando Rubén Figueroa Figueroa, era gobernador, vislumbró la situación que podía representar a causa de este tipo de fenómenos, pensó un plan para no permitir que la gente viviera en los cerros, anteponiendo una línea imaginaria isobárica, así nació El Renacimiento. Al principio mucha gente se rehusaba a irse a ese lugar y por fin poco a poco decidió su destino y no sólo fue esa colonia, concluyendo otras más pero mal planeadas, y mal diseñadas; y siguen teniendo los mismos problemas y sigue creciendo la población y se hace cada vez más caótica.