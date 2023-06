O cambiamos o nos cambia el cambio climático

Ya lo había anunciado nuestro premio Nobel en química José Mario Molina Henríquez (Qepd): el cambio climático es una realidad. No hay opción; o cambiamos todos nuestra mentalidad o estamos en peligro de desaparecer de la faz de la tierra. El agobiante calor que estamos resintiendo con temperaturas que no habíamos sufrido los mexicanos es un aviso de lo que ya llego : el principio del fin. Es penoso ver a las personas caminar en el rayo del sol por necesidad y más aún que no lleven una sombrilla o sombrero que le cubran la cabeza y ropa de algodón que les permita transpirar.

El daño no solo es la sofocación o el golpe de calor sino el temido CANCER por las radiaciones que emite el Sol. Los ojos también se deben proteger con lentes oscuros que impida el reflejo del sol evitando con ello algún menoscabo en la salud.

Es triste ver que los niños no salen al patio a disfrutar de su recreo. Las mareas del mar son cada vez más altas que hoy se le llama “mar de fondo” y es de esperarse como lo señalan los científicos que mucho antes de lo previsto inundarán las avenidas y terrenos aledaños a la costa. Los huracanes serán más poderosos y destructivos por el calentamiento de océano. Las especies marinas y las aves están en riesgo de fallecer o peor aún, extinguirse.

La pregunta es ¿hay solución ? ¡Por supuesto! Pero para ello sociedad y gobierno debemos poner de nuestra parte. El uso del concreto hace que las avenidas y calles sean un comal por lo que debemos incentivar una cruzada para reforestar nuestros cerros e impedir los asentamientos irregulares, así como evitar que el parque nacional “El Veladero” sirva para que los líderes políticos lo invadan y deforesten.

Las calles y avenidas tendrán que contar con árboles frondosos que den sombra y con la brisa mover sus hojas que refresque la ciudad. En lo posible colocar adoquín en las aceras, en lugar de cemento. Utilizar lo menos posible el vehículo para disminuir las emisiones del smog y sus consecuencias de

sobrecalento. Las casas deberán contar con plantas y en lo posible arboles que generen frescura para sus habitantes, tanto personas como animales. Como ya lo mencioné hace algunas colaboraciones, vender a Acapulco como un puerto “VERDE” lleno de césped ,plantas y árboles que mitiguen la sensación térmica.

Por supuesto que para lograr este plan se necesita AGUA y está solo la podemos obtener si se hace realidad el proyecto de “la Parota”, aún y en contra de unos cuantos que se oponen en beneficio del bien común y claro, apoyar a las personas de escasos recursos económicos con créditos blandos o hasta donaciones para que cambien sus techos de lámina , por las de material rojizo.