“Noroña y Guerrero”

Si, Martín tiene razón, el gran ojo está en todo y en todos. Nada pasa desapercibido. Aunque siempre ha estado ahora abre su ángulo para captar todo lo que pueda parecer interesante a la vida, o al oído, al hecho presente o la calificación del tiempo. Como el comentario reciente captado a un personaje mexicano mejor conocido por su apellido “Noroña” y la relación con el Guerrero de este momento, el Guerrero de las elecciones intermedias y de renovación de mandato.

Noroña dice que le llamó Félix y que lo invitó a ir a Acapulco, que ahí lo recibiría, que le dijera si va por tierra o tomará un avión. Pero que lo importante es estar en la Colonia -Ciudad- Renacimiento, donde a decir de quien formuló la llamada “es muy importante estar ahí” porque es muy importante Acapulco porque ahí está la mayor parte del electorado…

Lástima que el comentario en el trascendido se haya cortado cuando él dice “yo de plano le dije, Cabrón…”

Qué sigue del comentario?, que él siendo del PT tiene candidato y van en alianza con el PVEM luego de que Morena rompiera el gran acuerdo y los dejara fuera ya iniciada la contienda? Que tienen candidato que es Pedro Segura, un empresario que ha hecho fortuna en los Estados Unidos?, que por cierto defendió a Morena en el primer debate? Y en el segundo fue algo así como tibio?

Pero Pedro parece no ser el objetivo. El objetivo es Evelyn. Y la llamada muestra que Félix no está conforme con la ruta de la campaña. Que como viejo lobo de mar olfatea que están cayendo y que la campaña de Pedro ni siquiera ha despegado de la pista.

Guerrero debe impulsar un proyecto serio y éste sólo puede conseguirlo con quien ame la entidad, la conozca, y busque una ruta de progreso.

Noroña no suma, Noroña resta. Es un político con colmillo pero no tiene la confianza ni siquiera de quien consideró su aliado natural, el Presidente del país, que no quiso confiarle un Congreso. Su sentir hacia las mujeres es de desdén. No ha sido ni siquiera atento o respetuoso para hacer crítica a las mujeres políticas, sino que las ha agredido y agraviado, y parece que ese es el nivel.

Estamos a menos de quince días de la elección. Para Félix la tensión es más fuerte. Está prácticamente solo. Su hija sigue cantando y el respetable, cuando termina el mitin se pregunta ¿nomás se sabe una rola? Si. Le urge que venga Noroña. Mientras consideramos que Guerrero no debe estar en la tesitura del ensayo. No puede ni se merece ser gobernado con ocurrencias.

