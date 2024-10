Nombres, nombres y... nombres / Gas Natural el otro reto, 80% proviene de EU, limitado almacenaje y renovables de Sheinbaum filón

Cuando hablamos de energía un elemento esencial es el gas natural, ámbito en el que somos deficitarios y que es piedra nodal para mejorar la generación eléctrica sin la cual el horizonte del “nearshoring” no caminará.

México apenas produce unos 2 mil 500 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) vs una demanda de más de 8,400 mmpcd, lo que significa que importamos cerca de un 80%.

Nuestro abasto proviene de EU, gran ventaja porque es el más barato del orbe, pero a futuro habría que reducir tal dependencia y aumentar la producción. Pemex de Víctor Rodríguez tiene el fiel de la balanza.

Con Andrés Manuel López Obrador se avanzó poco. Con todo, hay en el portafolio inversiones en curso por 10,000 mdd, buena parte en ductos, para ensanchar la red privada de 9,000 kilómetros, amén del sistema nacional con 11,000 kilómetros casi estático.

Una agrupación ligada a ese terreno es la Asociación Mexicana de Gas Natural que preside Vania Laban, ejecutiva de Esentia Energy con 20 años en el negocio energético.

La AMGN con 35 años y 80 socios tiene mucho que decir con respecto a los desafíos. Si bien Laban reconoce que es una fortuna estar al lado de un mercado con enormes reservas como es EU, agrega que debe avanzarse en infraestructura.

Resalta la parte del almacenamiento. México posee una capacidad para 2.5 días, ridícula vs países europeos con 30 días. Como quiera hay optimismo con lo que puede venir con Claudia Sheinbaum dada la agenda de energía renovable que se anunció.

La AMGN aún no se entrevista con el equipo en Energía que lleva Luz Elena González, pero está claro que es importantísimo que se defina una política de gas con metas, lo que quizá se plasme en el Plan Energético sexenal

Para atender la demanda eléctrica del “nearshoring” urge construir más plantas de ciclo combinado y gasoductos. Ya con AMLO se empujaron algunos para el sureste.

Cierto con la reforma judicial no hay el campo más propicio para invertir, pero Laban estima que para ese rubro, esto no deberá ser disuasivo, pues la mayoría de los contratos tienen cláusulas internacionales.

También están las interrogantes para el T-MEC, con Donald Trump o bien Kamala Harris, pero señala la experta, la interrelación con México es muy estrecha y más en el ámbito energético.

Como quiera en gas natural obligado apretar el paso.

SIERRA FAVORITO POR MEDINA MORA EN COPARMEX Y RAMÍREZ SE APUNTA

Tras el plantón del gobierno federal a Concamín de Alejandro Malagón en su RAI, señal del gris papel de los organismos, ya se oficializó la candidatura del veracruzano Juan José Sierra para sustituir el 5 de diciembre a José Medina Mora en Coparmex, el organismo patronal que pese a todo se ha mantenido más en la línea. Desde marzo iniciaron las versiones del interés del vicepresidente de Centros Empresariales y aquí se lo adelanté. No va sólo como se esperaba. Finalmente también se apuntó el leonés Jorge Ramírez, aunque dicen, no la tendrá fácil.

DECAE ACTIVIDAD, PIB 2025 SÓLO 1% Y MENOR VALOR DEL PESO

Ayer el INEGI de Graciela Márquez dio a conocer el IGAE de agosto. Ninguna sorpresa ya que cayó 0.3% vs julio. El acumulado enero-agosto fue de 1.7%, el menor registro desde 2020 y en línea con los recientes ajustes del horizonte del PIB en 2024. Ayer en la encuesta Banamex se ratificó un panorama de apenas 1.5% y del 1% para 2025. Además la expectativa para el peso se ajustó al alza en 19.88% y 20.10 por dólar, respectivamente.

PLANES DE CONEXIÓN FORÁNEOS DE AT&T NO CUMPLEN

Tenga cuidado la telefónica AT&T de Mónica Aspe ofrece planes de conexión internacionales que no cumplen al cliente que viaja por el mundo. Particularmente en Japón y China no funcionan, pese a que su promoción no advierte eventuales fallas.