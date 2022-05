¡No tienen madre!... Las Cosas de la Política

Martí Batres Guadarrama fue lacónico al expresar su sentir en contra de los diputados del llamado bloque opositor que no aprobaron la contrarreforma y les espetó "no tienen madre", aparte del estribillo presidencial de traidores y demás, frase que prácticamente es un "escupir al cielo" y que le cae en la cara a muchos por no decir a todos los Lópezobradoristas, empezando con Andrés Manuel como líder de todos.

Hablando de no tener madre, podremos empezar con el mal manejo de la pandemia y el desmantelamiento del sistema de salud, la falta de medicamentos y de quimios para niños y mujeres con cáncer, tan solo las víctimas de la pandemia rondan por más del doble del registro oficial, asimismo el hecho de la caducidad de vacunas también demuestra valemadrismo, irresponsabilidad, ineptitud y corrupción tal cual.

En el mismo tenor de la frase y calificación de Batres, podemos poner el tema de los feminicidios, esos que ya laceran a la sociedad mexicana, los desaparecidos y la impunidad con la que actúa el crimen organizado ante la complacencia presidencial y la complicidad por omisión y por comisión de los elementos de la FGR, de la Guardia Nacional y hasta de las fuerzas armadas, cada vez es más frecuente ver como más criminales de poca monta los humillan, y el comandante en jefe insiste en simplemente repetir "abrazos, no balazos".

El repartir dinero para comprar conciencias y dignidad, con manejo electoral, no es la solución, pues las cifras de la pobreza han aumentado, la economía es débil y la inflación lo confirma (se justifica con los índices globales), se festejan las remesas como logro presidencial, y se justifica la poca inversión en políticas públicas y derrocha dinero en obras que van en vías de ser un fracaso histórico, baste ver el AIFA y los ya excesivos incrementos en los presupuestos iniciales de dos bocas y el tren Maya, de ahí no se ve mayor inversión en obra pública y sí mucho deterioro de la infraestructura nacional y ahí está el ejemplo de las carreteras y el AICM.

Desde el inicio de este sexenio está visto que hay campaña electoral permanente, culto al ego, soberbia e ignorancia, confrontación y hasta persecución de opositores, mensajes equivocados y autocracia dictatorial, una corrupción basada en el amiguismo, el nepotismo y la sinrazón y sólo nos queda expresar... ¡No tienen Madre!