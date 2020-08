No hay chile que les embone

Parafraseando al recordado y añorado (sic) prócer de la patria Enrique Peña Nieto inicio esta colaboración con su frase inmortal arriba mencionada von dedicatoria especial a los críticos con quien coincido en muchas cosas en relación a la 4ta transformación que preside Andrés Manuel López Obrador; pero definitivamente no puede culpársele de todos los males que actualmente aquejan al país, por ejemplo : La pandemia del Covid 19 resquebrajó todas las economías del mundo y sufren tanto ricos como pobres ; socialistas como capitalistas.

Estados Unidos siendo la primera potencia en el mundo esta en una crisis de salud al ser la nación con más contagios y defunciones en el mundo, producto de esta maldita enfermedad.

Cierto , México se posicionó en el lugar tres después de Brasil, pero nadie dice que se han relajado las medidas de confinamiento en todos los estados de la República por las presiones de los empresarios y nosotros mismos que hemos tenido que optar entre contagiarnos o quedarnos en casa muriendo de hambre. Solo cuando enfermamos o fallece un amigo o familiar cercano nos arrepentimos.

Por otro lado criticamos que ya esta el repunte del Covid 19 en varios estados; pero nada decimos que la gente está harta del encierro y que los jóvenes salen a divertirse y contagiarse para llevar a su casa el mal. La única solución a futuro será la vacuna que aún está en fase de experimentación. Haber cuantos alcanzamos a ponérnosla .

Otro tema criticado, es el de las clases en línea a los niños y jóvenes. Cierto, hay problemas, pero también lo es , que no hay otra solución para salvar el ciclo escolar.

Ningún país estaba preparado para esta crisis de salud. Se entiende que los padres deben salir a trabajar y que los niños posiblemente se queden solos o con algún familiar a su cuidado con los riesgos que esto conlleva; otros se irán con alguno de sus padres a sus centros de trabajo con las molestias que esto trae, sin contar con los niños que no tienen energía eléctrica y tampoco una televisión en los lugares donde residen, quienes seguramente se perderán las clases.

Claro que no es lo mismo estar en una aula de manera presencial con su mentor, que en la casa u otro lugar donde se distraen. Pero ¿acaso hay otra solución a este problema? ¡Hablen!. Algunas voces sugieren que los niños acudan a la escuela en grupos seleccionados por la letra del apellido 2 veces por semana, pero esto lleva a un alto riesgo porque los niños no saben de reglas y no respetarán la sana distancia contagiándose y llevando el virus a casa donde pondrán en riesgo a otros miembros de la familia, sin contar que muchos padres no están de acuerdo en llevar a sus hijos a la escuela .

En otras palabras, no hay una solución suficientemente segura y cómoda para el aprendizaje de los niños a nivel mundial. Es lo qué hay en esta nueva normalidad.