No bajar la guardia

La lucha contra el virus SARS-CoV-2 no debe cesar. Pues es una desafortunada realidad que en nuestro país el número de contagios y defunciones no manifieste una mejora tangible que nos permita avanzar en la reactivación de las actividades ordinarias; aunque si bien es cierto que se ha alcanzado en algunas semanas y entidades la reducción de la ocupación hospitalaria, también lo es que dicha situación no debe ser sinónimo de una disminución u olvido de las medidas de prevención y cuidado sanitario, ya que el virus sigue presente.

Además, a nivel internacional se está presentando una segunda ola de rebrotes que está golpeando a países que habían demostrado importantes mejoras, contexto que los ha obligado a endurecer las medidas de resguardo para la salud de los habitantes.

Bajo este orden de ideas, ante la proximidad de la temporada vacacional y la tendencia vigente de contagios en el estado de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció recientemente la operación de doce medidas emergentes cuyas finalidades centrales son frenar la propagación del virus, así como tener un escenario adecuado para poder recibir a los turistas en diciembre, y cuidar la salud de residentes y turistas.

Se trata de una serie de acciones entre las que se encuentra: la continuidad del uso obligatorio del cubrebocas, tanto en espacios abiertos como cerrados; los centro comerciales y tiendas de autoservicios permanecerán cerradas de 8 de la noche a 6 de la mañana; las farmacias, hospitales, centros de salud, gasolineras y servicios funerarios podrán funcionar las 24 horas; asimismo, los hoteles deberán respetar las medidas sanitarias, principalmente concientizando a sus huéspedes de que el uso de cubrebocas es obligatorio y podrán mantener el aforo en un 50% de ocupación.

Cabe mencionar que en un marco de respeto y fortalecimiento de las acciones de coordinación frente al Covid-19, el gobernador Astudillo Flores instauró un permanente canal de diálogo con las y los presidentes de los 10 municipios con mayor número de contagios, en aras de promover un amplio consenso que permitió impulsar la definición e instrumentación de estas nuevas disposiciones sanitarias.

Evidentemente, la naturaleza de la implementación de las medidas es disminuir la movilidad en lugares y horarios que representen un mayor riesgo, al tiempo de transitar hacia un escenario cuidadoso que permita a las y los guerrerenses laborar en condiciones más seguras.

Aunado a lo anterior, es menester señalar que en atención al plan de acompañamiento emergente para el reforzamiento de las acciones contra el Covid-19 que viene haciendo la Organización Mundial de la Salud a través de su oficina en México, el gobernador guerrerense se reunió con el representante de la Organización Panamericana de la Salud en la Región México, Centroamérica y el Caribe para sistematizar la experiencia en las estrategias contra la pandemia, con el fin de que Guerrero pueda ser incluido en 2021 como estado prioritario en la capacidad de recibir fondos de donantes internacionales para atender sus necesidades.

Sin duda alguna, en el panorama que nos encontramos actualmente es indispensable no bajar la guardia por el bienestar de la salud y economía de las y los guerrerenses, quienes han encontrado un gran aliado en la titularidad del Poder Ejecutivo estatal para refrendar el compromiso de un clima más seguro y certero para la población.

*Senador de la República

@manuelanorve