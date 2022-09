Negación... Las Cosas de la Política

La negación es parte de las etapas de la vida del ser humano, como autodefensa emocional y hasta patológica, se da en lo personal, lo social, laboral, económico y político, hay quienes viven permanentemente en la negación total de todo lo que pasa a su alrededor, quien vive así, simplemente le echa la culpa de todo lo que pasa o le pasa a todo y a todos, nunca aceptará sus errores y fracasos, todo mundo tiene la culpa menos él, la victimización es su esencia de vida.

Los datos oficiales nos hablan de inflación, desabasto de medicamentos, desaparecidos, corrupción y muchas víctimas de la violencia homicida del crimen organizado (más de 133 mil), "sus datos" son simple negación, es negar de manera patológica la realidad, la verdad que todos perciben, que ya preocupa socialmente, verdad que genera suspicacia ante el fracaso que ya es notorio y cada vez evidente.

Se habla del sexenio más violento y la negación se da bajo el decir que es un presidente popular, no hay respuesta, solo evasión, no hay verdad, solo se miente de manera permanente, las cifras son oficiales, son sus números, son sus datos no los "otros datos", si agregamos a las víctimas del mal manejo de la pandemia y el desmantelamiento del sistema de salud o los niños con cáncer que han fallecido por falta de quimios, los muertos son cifra que rebasa la numeralia cercana al millón, víctimas que pasan a ser tomadas en cuenta con presunción de genocidio tanto de omisión, como de comisión, y estas seguirán acumulándose pese a ser negadas, el fracaso es la sombra que ya los persigue.

Se pueden seguir señalando errores, tanto en lo político, como en lo económico y social, se va a seguir evidenciando la corrupción, el mal manejo del dinero, la compra de conciencias , el manejo corruptor es permanente y como ejemplo tenemos al poder legislativo y a las fuerzas armadas, siempre habrá un pretexto, siempre la confrontación, el señalamiento y la estigmatización mañanera, al final de cuentas para Andrés Manuel López Obrador y su fracaso todo es y será simplemente la patología enfermiza de la... Negación