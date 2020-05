Necesaria más energía para detener contagios

La incontenible espiral de contagios de Covid-19 que registra 265 casos positivos en 28 municipios de Guerrero, debe ser una llamada de atención para los tres órdenes de gobierno, para aplicar medidas más enérgicas y se respeten los protocolos de prevención, para frenar los fallecimientos por el virus.

Reconozco el trabajo del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, por asumir su responsabilidad todos los días, pese al alto riesgo de contagiarse del coronavirus, que sigue extendiéndose en la geografía del estado por la irresponsabilidad de unos cuantos.

Las acciones que se tomaron desde el primer caso confirmado en México, debieron de servirnos en la preparación de la estrategia de contención del virus, considerando que por las experiencias de los chinos era aplicar el aislamiento total.

Sin embargo, como siempre, siguen existiendo personas inconscientes que lejos de acatar las recomendaciones de la Secretaría de Salud, de usar el cubrebocas y mantener la sana distancia si salen a las calles, en la práctica la mayoría ignoran la recomendación.

Los números no mienten, del 10 al 28 de abril hay un aumento del 440 por ciento porque se han dado 216 casos nuevos, en comparación con los primeros 25 días desde que se registró el primer caso en el estado, periodo en el que sumaban 49.

Y qué decir del número de víctimas, van 39 defunciones y éstas también han ido en aumento, pues en los primeros 25 días hubo cinco defunciones y del 10 de abril a la fecha son 39, es decir, aumentaron 34, y que de este martes a miércoles se registraron 7 decesos más.

Es evidente que es necesario aplicar medidas más enérgicas, porque finalmente no se ha logrado doblar la curva de contagios, a pesar del reiterado llamado de quédate en tu casa y que disminuya la movilidad en calles y mercados, en donde continúan las aglomeraciones y para colmo no se respeta la sana distancia mucho menos el uso del cubrebocas.

Considero pues, que es necesario que se utilice la fuerza pública para contener a las personas y no salgan de sus casas, tal y como lo planteo la alcaldesa Adela Román Ocampo, quien habría propuesto arrestos a quienes sin justificación siguen saliendo a las calles sin tomar ninguna medida sanitaria.

Lo malo es que no tuvo el respaldo del gobierno del estado, por lo que se mantiene el exhorto a respetar la cuarentena y solo prospero la aplicación del Hoy no Circula, con la salvedad que la mayoría no tienen vehículo y este es el riesgo de que se continúe con la movilidad y en consecuencia, con los contagios.