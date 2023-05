Navegando sin rumbo

La administración pública del estado tiene subejercicios en casi todas las dependencias y áreas. Esto quiere decir que los recursos asignados en el presupuesto no se hacen efectivos, no se ejercen en su totalidad, porque no se realizan las obras y servicios a cabalidad. Por tanto, hay que regresar ese dinero a la Federación.

Ello habla de la ineptitud, ineficiencia, negligencia e incapacidad de quienes fueron designados para tener los respectivos encargos. El índice de criminalidad sigue al alza. No hay inversión directa que incida en el producto interno bruto de la entidad; salvo las compañías mineras. Por cierto, con la nueva ley, la inversión es probable que se retire.

Llama la atención que ningún partido político, ninguna organización social, empresarial o turística se pronuncie. Todos están callados, pasmados. Nadie propone nada: ideas o proyectos que no sean solo buenos deseos, sino ideas y programas viables, realizables.

Digamos que, en el mejor de los casos, solo se administra la pobreza, marginación y violencia que vive Guerrero. En otras palabras, tanto en el gobierno estatal y los municipales se la llevan “de a muertito” los distintos claques que expolian los recursos públicos para su provecho, no importando que Guerrero es una de las entidades federativas que más atraso presenta en todos los índices de crecimiento que publican el INEGI, CONEVAL, IMCO, entre otras instituciones. El filósofo Séneca decía: “Cuando no sabes hacia dónde navegas, ningún viento es favorable”.