Mujeres gobernarán 32% de Guerrero

El estado de Guerrero será gobernado por mujeres en un 32 por ciento de su territorio y aún cuando parece reducido el número a diferencia del periodo 2018-2021 que tenían un 22 por ciento, hay avances.

Este uno de octubre rindieron protesta 25 mujeres como Presidentas Municipales. En el año 2018 asumieron este encargo 17. Pero aún cuando va creciendo la representación aún no podemos decir que haya influido la forma de gobernar de las mujeres en otros municipios o que exista un perfil de confianza a favor de las mismas para alcanzar estos logros, factores que hay que revisar con detenimiento.

Me preocupa porque en los discursos de las Alcaldesas de Acapulco y Chilpancingo no encontré un planteamiento feminista y ellas representan espacios de gobierno con mayor cobertura informativa y por ende, un referente de la creación e impulso de una cultura de género que ayude al resto de los municipios gobernados por mujeres a crecer y empujar para que otros más se sumen en el año 2024, incluso que los varones aprendan y se sumen a impulsar políticas públicas con una visión más incluyente.

No encontré que exista un compromiso para impulsar mecanismos de protección a los derechos de las mujeres, acciones específicas en programas que eliminen violencia. Y la ausencia de una política pública que permita observar que existe en el encargo una dirección con un enfoque de género.

Como podríamos considerar las guerrerenses que la situación económica y cultural de la mujer puede mejorar si quienes asumen mandos políticos no tienen consideradas acciones que les permitirán mejorar sus marcos de beneficio, más allá de la despensa o los servicios públicos que son para todas y todos.

Si no hay perspectiva de género no se nota lo que se tiene que trabajar para reconstruir un tejido que armonice a la sociedad, si no se notan las desigualdades no se nota donde se tiene que mejorar en derechos humanos.

En unos días más la entidad ocurrió a la primera mujer en encabezar un gobierno estatal, Evelyn Cesia Salgado Pinera, y el Congreso Local es encabezado en la Mesa Directiva por una mujer, Flor Añorve Ocampo. Se suman a ellas 25 alcaldesas, a simple vista esto es bueno para las mujeres y por lo tanto, bueno para la sociedad.

Sin embargo el avance en número, territorialmente hablando, para este primer momento en los municipios, no ha significado escuchar que exista el compromiso de un cambio.