Mujeres destacan en diversas disciplinas

¿Quién dijo que en Acapulco y Guerrero no hay talento? Recientemente jóvenes brillantes están traspasando las barreras internacionales, y como muestra basta un botón: Sofía Ayerdi es una joven tecpaneca quien, al presentar un proyecto cinematográfico, ya pisó los escenarios de la ceremonia en la Entrega de los premios Oscar cuando por una beca de Netflix realizó el cortometraje “Na vi”, sobre la venta de niñas de La Montaña de Guerrero y ahora nos sorprende con otro más de sus cortometrajes “Aguamadre” donde una mujer, fuera de su patria, revive los momentos que vivió en el río de Tecpan.

Así también otra joven de nuestro estado, Arlette Silva, de profesión ingeniera bioquímica, de 27 años, quien es la primera mujer guerrerense que la NASA toma en cuenta por su proyecto educativo presentado en U.S Space and Rocket Center en Huntsville Alabama, donde la anunciaron que pronto será lanzado al espacio. Y es así donde podremos ver que hay muchísimo más; sin embargo, son también los campeones en Matemáticas, en Deportes y otras disciplinas donde Guerrero brilla a través de su gente.

No me extiendo más, porque voy a enfocarme a otra joven muy destacada, y aquí un poco la semblanza: en el año 2013, en la Feria del Libro del Zócalo de la ciudad de México, se exhibía el libro “El Péndulo de Cal”; su autora, la acapulqueña Diana Alondra Berber Mijangos, una joven que a penas rebasaba sus treinta años de edad. Ahora, a un poco más de diez años, Alondra Berber ha sido seleccionada en el Festival de Cine Experimental ONED, de China para presentar su cortometrajes denominado “Simonetta’s Eyes “ (“Ojos de Simonetta”), no sin antes haber publicado una serie de escritos y poemas y de realizar otros muchos proyectos y estudios, además de otro libro: “El Incendio de las Mariposas”. “Simonetta’s Eyes” es un cortometraje dirigido por Diana Mijangos y ya se ha presentado en España, México y Canadá.

En esa misma capacidad creativa de Alondra también en Alemania, se está presentando el proyecto “TODO”, un trabajo en colectivo con jóvenes que tienen esas mismas inquietudes de crear y trascender en BBK-Galerie de Würsburg; es un proyecto multidisciplinario con el cortometraje “La tempestad”, que de acuerdo a su testimonio es el primero de una saga, que tiene como motivo la experiencia sensorial y psíquica de caos de los artistas, durante el huracán Otis.

Para llegar a que ahora Alondra Berber se haya convertido en una mujer con gran diversidad creativa que la ha llevado por los caminos internacionales, que no cualquiera lo logra, tuvo que sortear muchos retos: primero: realizar sus estudios de Psicología, literatura y arte que luego la hicieron destacar en la poesía, como novelista, guionista y artista surrealista mexicana, entre otras cualidades.

Ella presentó en el 2013 su libro “El Péndulo de Cal”, en el que hacía referencia a la violencia, al miedo y a las amenazas por grupos delincuenciales, en la persona de Kafer, y de una cabeza que cuelga como péndulo. El siguiente libro que presentó años después fue “El Incendio de las Mariposas”, que aborda desde la psicología el tema de las y los niños que viven situaciones de abuso, maltrato, tristeza y abandono, entre otros problemas. Por ello también, suponemos que Alondra nos dará muchas sorpresas más. Vivan las mujeres.