Muerte a la vida eterna

Parece que ahora si va en serio y los mini partidos políticos, satélites o chiquillada como se les conoce, van a tener que trabajar en serio para aglutinar más votantes a su favor ya que la reforma política del Presidente Andrés Manuel López Obrador les quitó los candados que se trataron de introducir mañosamente para que los partidos políticos grandes, a los cuales se arriman como rémoras, les cedieron los votos necesarios para sobrevivir cuando no reunieran en las votaciones el porcentaje necesario que la ley ordena. Con el plan B del presidente ya no será así y con ello se cumple con el deseo de la mayoría de los ciudadanos que veíamos como se hacían negocios en lo oscurito entre la chiquillada y los grandes Institutos políticos para restarle votos a la oposición. Estos mini partidos parecen que tiene dueño y si bien es cierto, que en el papel no aparecen, si lo es, que en la práctica los tienen y son la mano que mece la cuna. Así vimos por décadas a la familia González Torres vivir de la ubre gubernamental cobijados por su partido Verde Ecologista de México. El de Movimiento Ciudadano que aún y cuando ya creció y está dentro de los grandes, no deja la sombra de Dante Delgado. El partido del trabajo - el zombi, por aquello de que había perdido su registro y de inmediato lo recuperó- de igual manera tiene un presidente que parece vitalicio en la figura de Alberto Anaya. De los otros ni los menciono porque solo duran una elección y desaparecen, entre ellos tenemos al de la maestra(sic). Así pues, con este golpe a la chiquillada se trata de acabar con una gran fuga de dinero y la simulación electoral. Esto ya era una pachanga, cualquiera podía crear un partido político y obtener las prebendas económicas que se les entrega para las distintas elecciones con el dinero que los mexicanos pagamos. La dizque Democracia cuesta y cuesta mucho dicen los cínicos políticos. Yo diría la simulación cuesta y cuesta mucho. En, pero, esto no ha terminado y seguramente vendrán intensas luchas en el ámbito jurídico que pueden echar abajo el plan B del presidente de la República como lo ha adelantado el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y de darse en sentido contrario, dejar todo como está ahora.