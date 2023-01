Modificaciones a las tablas para el cálculo del ISR 2023

Recientemente se publicaron las nuevas tarifas actualizadas, para el cálculo del ISR de las personas físicas que estarán vigentes a partir de Enero de 2023, las cuales tienen una reducción del ISR, para ajustarse con la inflación con la que cerramos el ejercicio 2022, del 8% en términos reales y que no se aplicó a todos los estratos de la tabla del ISR, de acuerdo a los rangos salariales. La tabla tiene once niveles, en que se consideran los ingresos mensuales y el ajuste beneficia a los salarios del primer al cuarto estrato, para llegar al estrato once, con la tasa máxima del 35%.

Estas tablas perjudican a quienes ganan arriba de un salario mínimo, ya que antes recibían un subsidio fiscal, pero ahora su ingreso ya supera al subsidio por lo que tendrán enterar una ISR a su cargo.

Las personas que en 2022 ganaron en el año entre 160 mil 577 pesos y 185 mil 852 y que pagarán un ISR de 21.36 por ciento, en 2023 pagarán 17.92 por ciento de ISR.

Las tablas se actualizarán en 2023 porque la inflación acumulada de enero de 2021 a la fecha ya superó el 10 por ciento.

La inflación es un impuesto adicional que nos perjudica a todos, por las malas políticas monetarias que se llevan a cabo en nuestro País, aunado a las presiones de la economía global, por lo que, es que estas tablas para el cálculo del ISR se actualizan, los contribuyentes que se beneficiarán por la actualización de las tablas son aquellos cuyos ingresos están cerca de los límites inferiores, ya que al recorrerse los renglones caen automáticamente a un pago porcentual de ISR menor, sin embargo, estas reducciones parciales para atenuar el efecto de la inflación, es insuficiente para resarcir el poder adquisitivo que se pierde por la inflación y el cálculo del ISR es inequitativo, cuando existen regímenes fiscales diferentes, como el régimen de confianza, que tienen tasas preferenciales sobre sus ingresos, del 2.5%, a quienes perciben hasta 35 millones de pesos al año, mientras que alguien perciba 500 mil pesos al año, baja el régimen normal, tendrá que cubrir 161,320.84, que representa el 32% de sus ingresos percibidos, que es una tercera parte de sus percepciones, injusto no…¿Usted qué piensa?

