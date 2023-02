Mi comentario | 25 años y media vida

La madrugada del 9 de octubre del año de 1997, Acapulco amaneció con la segunda de las peores tragedias en su historia y digo la segunda porque la primera fue el incendio del Teatro Flores que aún recordamos, solo bastaron 3 horas para que el huracán Pauline destrozara gran parte de nuestro puerto, nunca se logró tener una cantidad certera tanto de las perdidas humanas como materiales, ya que el desastre rebasó a las autoridades y era algo nunca antes visto.

Esa mañana de jueves para muchos acapulqueños fue de caos y más de asombro por las imágenes que ya daban vuelta alrededor del mundo donde nuestro hermoso puerto se encontraba irreconocible.

Jamás imaginé que esa desgracia cambiaria mi vida porque cuatro meses después uno de mis maestros me llamaría por teléfono para invitarme a trabajar, mi reacción fue preguntarle donde sería ese trabajo, a lo que él me respondió que en el gobierno de Acapulco en el área de protección civil, les confieso que era la primera vez que escuchaba eso por lo que le vuelvo a preguntar y que hacen ahí, a que se dedican, por lo que muy tajante me respondió quieres trabajar o no.

Aquí es donde empieza mi historia. En febrero del 1998 ingresé a trabajar a esta área totalmente desconocida para mí; así como yo había muchos acapulqueños que no sabíamos que existía esa dependencia y mucho menos cuáles eran sus funciones.

Dos años después de haber ingresado a Protección Civil, hubo elecciones para el cambio de gobierno; muchos empleados nos encontrábamos con la incertidumbre de quedarnos sin trabajo como normalmente pasa, ya que los nuevos funcionarios traen a su gente.

A la Presidencia municipal llega el C. P. Zeferino Torreblanca Galindo, pasado el primer mes de su gobierno, lanza una convocatoria para concursar el puesto de director de Protección Civil al cual me inscribí; recuerdo que éramos 30 participantes, presentamos proyectos y fueron haciendo eliminatorias y finalmente fui el afortunado ganador de ese concurso.

Era un joven de 29 años, cuando asumí por primera vez el cargo de director de Protección Civil, les aseguro que con todo lo que la vida me ha permitido vivir en esta noble, pero muy compleja área, podría escribir un libro completo o hasta una serie con varias temporadas, jajaja.

Son 25 años ya donde hay historias sorprendentes, como cuando fui a hacer un estudio del porqué unos tiburones estaban atacando a los bañistas, logramos capturar una de estas especies y ponerle un localizador satelital para saber cuáles eran sus rutas y así lograr identificar el porqué del acercamiento a esa área, otra historia impresionante fue ver salir de una cueva a más de dos millones de murciélagos los cuales revoloteaban alrededor de quienes estábamos ahí, esto lo hacían todos los días a la misma hora.

Otra historia de terror fue ver en un incendio forestal un remolino de lumbre de más de 100 metros de altura, fue una sensación de impacto, pero también de mucho miedo, porque así es como algunos brigadistas pueden llegar a perder la vida sin darse cuenta de que el fuego los envuelve., una historia más de tristeza ver nuevamente inundaciones y perdidas humanas por la tormenta Manuel e Ingrid. Una de las más impactantes fue perder a tres compañeros en un incendio, pero otra muy, muy dolorosa fue ver a menores de edad mutilados por explosiones de pólvora guardada en una habitación de manera clandestina y a un lado había videojuegos donde estaban niños jugando.

No todo ha sido tragedia, también hay historias muy hermosas, ver la carita de felicidad de los niños al ver por primera vez a una jirafa en un zoológico.

Han sido muchas historias de satisfacción personal, he visto tantas cosas a lo largo de todos estos años y de verdad es lamentable que a pesar de todo lo que hemos vivido hasta hoy, tantas tragedias no solo en Acapulco, sino a nivel mundial, seguimos sin darle el valor a esta área tan importante que es la Protección Civil.

La naturaleza nos ha mostrado cuan vulnerable somos y yo, aún no logro entender el comportamiento humano, ya que sigue desafiando a la naturaleza y a estas alturas se sigue resistiendo a aprender y emprender las medidas básicas de la prevención que puedan salvar su vida y la de sus seres queridos.