México ganó o perdió en la elección de USA

Para cuando esto salga publicado seguramente ya sabremos quien es el Presidente de los Estados Unidos virtual, más no electo, ya que este solo se dará cuando lo determine la ley. Ahora bien, más allá del proceso electoral de ese país la pregunta es ¿en que beneficia a los mexicanos quien sea el ganador ? Pues bien, la política de los gringos es “America para los americanos” ( pero solo ellos) se excluyen los demás países de America. Así pues, la diferencia será que si gana Baiden el trato será de manera más profesional y de respeto a las instituciones, pero eso no garantiza que verá con mejores ojos a los mexicanos. Si gana el tal Trump seguirá haciendo política intimidatoria , lépera con desdeño para los demás países. Seguirá con sus amenazas por medio del Twitter sin olvidar su ambición por la producción y los negocios por sobre los derechos a la salud, la ecología, la tecnología limpia. Si pierde este sujeto caricaturesco que me hace recordar al gordo Toby del cómic “la pequeña Lulú” seguro hará escándalo pero sin mayor problema, sino solo para negociar que no haya procesos en su contra o su familia como él mismo lo ha presentido. México como siempre seguirá llevando a cabo las acciones que le ordenen desde la Casa Blanca so pena de retirarle los apoyos económicos o bloqueos comerciales. Seguiremos siendo el perro guardián de la frontera sur para evitar que entren centroamericanos con rumbo a suelo yankee. El surtidor de droga para el consumo de los miles o millones de adictos de aquel país. El tema de los indocumentados que están de tránsito en nuestro territorio seguirá, en caso de ganar el gordo Toby; sin embargo, hay duda cómo actuará Baiden ya que no se ha pronunciado en ese tema. Seguro solicitará la inclusión de EU a la organización mundial de la salud y al acuerdo de París sobre el cambio climático, de los cuales salieron por así haberlo ordenado el tal Trump. Claro, que el mundo entero descansará de las ocurrencias y amenazas y groserías del gordo Toby. En lo particular, el presidente mexicano ya no tendrá que aguantar las majaderías e insolencias del gordo en contra de los mexicanos. El muro seguramente seguirá construyéndose por ser un gasto ya presupuestado. Lo cierto es que la gran lección es que el voto latino cada vez se hace más fuerte en la unión americana y de seguir así en un futuro próximo será determinante para dar el triunfo a un partido o el otro y se puede tener mayor número de representantes en las cámaras que influyan en políticas para beneficiar a la población hispano parlante. En cualquier caso “god bless Mexico”.