México armado

Por ahí el Presidente del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito” , se aventó la sensacional idea de publicar en las redes sociales, que debería permitirse a las personas portar armas de grueso calibre para su defensa.

Pues bien, que alguien le diga al tal Alito que portar armas es un derecho que tienen los ciudadanos… con ciertas restricciones, como el hecho que no se permite armas de grueso calibre de las reservadas a las fuerzas armadas por seguridad nacional.

Que está permitido tener en casa armas hasta determinado calibre para la defensa de sus vidas y bienes. Para esto se debe pasar una serie de filtros como el de un dictamen psicológico que indique el tipo de personalidad de quien solicita el permiso.

De darse luz verde a la portación de las armas de grueso calibre a los ciudadanos, estaríamos en la misma encrucijada en que hoy se encuentra los vecinos de Estados Unidos con matanzas sin ninguna razón de ser, más que la mente desquiciada de los perpetradores del hecho criminal.

El país ya de por si está en una crisis de seguridad, y darles armas a todos provocaría que porque nos vieron mal, saquemos el arma y nos enfrentemos unos a otros. Los menores tendrían a la mano estas armas que presumirían en sus escuelas y porque no, hasta las accionarían cuando no pudieron controlar las emociones en contra de sus compañeros, maestros o empleados, si no es que contra ellos mismos.

Todos estaríamos sentados en un barril de pólvora que explotaría al menor movimiento.

Cierto, estamos sumidos en una crisis de inseguridad en todo el país y no se puede asumir que cada persona tenga un policía que lo cuide, pero tampoco se puede dar el banderazo a que todos nos armemos… sería el caos y más aún en un país como el nuestro donde hay hambre extrema, crisis de valores y con un machismo exacerbado que llenaría de sangre las calles.

No nos queda otra opción más que confiar en las autoridades, vigilar a nuestros hijos, comportarnos bajo las normas civilizadas y pregonar con el buen ejemplo.

Por último hacer de la denuncia toda una cultura en la que se inmiscuyan autoridades y los ciudadanos.

Ojalá que el tal Alito con tal de desviar la atención de sus problemas en los que se le ha balconeado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mediante unas grabaciones, no se le vuelva a ocurrir otra ideota como la que se comenta.