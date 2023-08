Mexicana vuela de nuevo

Con un monto de 815 millones de pesos, el gobierno federal de la 4T pagó a los trabajadores de la aerolínea Mexicana de Aviación, entre los que se contemplan pilotos , sobrecargos, personal de tierra, trabajadores de confianza y jubilados, para operar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la línea aérea del mismo nombre.

El objetivo, según se dijo anteriormente, sería llegar a destinos donde no volaban las otras aerolíneas comerciales y cubrir este segmento a bajo costo. De igual manera se anuncia que los boletos tendrán un costo menor de hasta un 20%, lo cual impactará positivamente en el mercado interno.

Pero vamos por partes. De acuerdo con lo que había anunciado el Ejecutivo federal, Mexicana de Aviación cubriría las rutas que se habían dejado de operar por las demás empresas de aviación, pero resulta que sus rutas iniciales serán Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Chetumal, Mérida, Ixtapa, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Mazatlán, La Paz y León. Todas ellas cubiertas por las otras líneas aéreas.

Lo anterior vaticina una competencia de tarifas que traerá algunos asegunes con las aerolíneas particulares, ya que los costos subsidiados de los boletos de viaje serán más cotizados por el pasajero.

Ojalá que esto no repercuta y no se escatime en el gasto necesario de mantenimiento de las aeronaves para dar un servicio seguro y rápido a los viajeros. Lo sano de la noticia es que esta línea utilizará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que actualmente está siendo sub utilizado por las compañías de transporte de pasajeros, aunque lo hacen a regañadientes, por así habérseles obligado a las líneas cargueras.

Para cubrir dichas conexiones aéreas desde el AIFA, el Gobierno usará en la nueva aerolínea aviones rentados del fabricante Boeing, modelo 737-800, con una capacidad de 180 pasajeros en una sola clase.

Otro aspecto positivo es que se destraba un litigio que se creía interminable e injusto -porque justicia que no es pronta no es justicia- desde que Mexicana de Aviación dejó de volar en el 2010, por los malos manejos de sus anteriores dueños que la llevaron a la quiebra y mantenían en la zozobra a los empleados y acreedores, así como a muchas familias de empleados que lamentablemente fallecieron sin ver un solo centavo de lo que se les adeudaba. (Igual caso al de Interjet ).

Ahora bien, tenemos que advertir que el negocio de la aviación es de alto riesgo y constantemente vemos como quiebran aerolíneas privadas en todo el mundo. La guerra de tarifas es encarnizada y solo las grandes empresas logran subsistir por los insumos que se encarecen diariamente.

De igual manera, el sector pasajero está vinculado a la mayor o menor percepción económica de sus países o empresas donde trabajan. La experiencia de aerolíneas estatales en México y en general en todos los países del mundo es negativa, porque se deben subsidiar muchos conceptos para poder subsistir y competir con las gigantescas aerolíneas trasnacionales, sobre todo, del país del norte, con un margen de ganancia.

Ojalá que se les abra la puerta a todos los empleados primero de la anterior Mexicana de Aviación y posteriormente también a los empleados de Interjet que fueron timados por sus propietarios de la noche a la mañana y que andan penando como mendigos lo que por ley les corresponde.

En pero, como todo proyecto, dejemos que madure y vaya mostrando su factibilidad o no. Por lo pronto, bienvenida Mexicana de Aviación que vuelve a surcar el espacio y ojalá logre posicionarse en el mercado nacional de bajo costo.