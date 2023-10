Mes de octubre, mes rosa

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2021, 685 mil mujeres murieron en el mundo a causa del cáncer de mama. Otras instituciones como el IMSS y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, estiman que en México mueren diariamente de 10 a 12 mujeres por esta misma condición, por lo que se considera la primera causa de muerte en mujeres.

Es por eso que el mes de octubre se viste de rosa, se lleva a cabo la campaña de “Sensibilización por el Cáncer de Mama” y se porta un listón o moño rosa en las solapas o en las blusas. Algunos conductores de noticias en su vestuario lucen su corbata color rosa y hasta camisas en ese color. A las fuentes y monumentos en todo el mundo, como la torre Eiffel, le colocan luces rosas y hasta hay marcas de sartenes y de artículos como una forma de sumarse a esta campaña del cáncer de mama.

Los resultados son que cada vez hay más gente enterada de lo que es esta condición de vida, porque hace algunos años no se daba difusión a este problema, debido a que el cáncer cervicouterino se encontraba en primer lugar de las muertes en mujeres y no se daba la debida importancia por parte del Sector Salud a este tema. Poco a poco el cáncer de mama fue rebasando al de cérvix, y la población femenina tuvo oportunidad de conocer que este cáncer se puede detectar a tiempo a través del Papanicolaou y su tratamiento es menos agresivo que el de mama.

Aquí en Guerrero, particularmente en el puerto de Acapulco, existe el Grupo Reto Acapulco desde el 11 de diciembre de 1990, que atiende a mujeres que han sido diagnosticadas y operadas de cáncer mamario, y podemos asegurar que por lo menos 3 mujeres a la semana llegan a la Casa Reto para recibir atención: tanto terapia psicológica, como terapia de rehabilitación del brazo, debido a que éste queda limitado; y efectivamente comprobamos que una de las formas de detectar a tiempo algo anormal en el seno, es con la autoexploración y puede salvar la vida.

El Grupo Reto inició actividades dando pláticas y con un programa educativo en el que se recomienda que conozcamos nuestro cuerpo; a realizarse la autoexploración de los senos y acudir a realizarse la mastografía por lo menos cada año. En ocasiones los estudios no reportan esas anomalías, pero si las mujeres sienten que algo anda mal en su cuerpo, deben insistir hasta descartar que no es maligno.

En este comentario me he referido más a las mujeres que a los hombres; ellos también pueden desarrollar cáncer de mama; sin embargo, se sabe que sólo es del uno al cinco por ciento de ellos quienes lo padecen. Y no es lo mismo porque al mencionar los factores que condicionan este cáncer, el primero es ser mujer, puesto que de acuerdo a los médicos tiene que ver con el comportamiento hormonal.

El moño rosa es símbolo de que tenemos que seguir difundiendo la autoexploración y la atención, para que los tratamientos se lleven con exactitud y los gobiernos se vean presionados a atender este grave problema; en este desinterés que los gobiernos a veces muestran, se dio escasez de medicamentos y muchas mujeres estuvieron en riesgo de morir.

Continuar con estas campañas es hacerle ver a la población que no quitemos el dedo del renglón y no obstante que no hay un factor determinante que cause el problema, sí está asociado con nuestra forma de vida, con el sobrepeso y la obesidad, que son factores que pueden desarrollar esta enfermedad, así como el alcoholismo y el tabaquismo. Aunque, también, no se ha encontrado una causa real. Pero tengamos cuidado, porque algunos vendedores aprovechan la campaña rosa para explotar los sentimientos y se esconden en el traje de cordero para vender sus mercancías.