Médula | Una preocupación menos a enfermos renales

Imagine usted que le diagnostican una enfermedad crónica, degenerativa, que probablemente lo mate, y que el tratamiento tenga un precio inalcanzable para sus finanzas familiares.

Ojalá pueda usted solamente imaginarlo y no vivirlo en carne propia como miles de personas que se han quedado sin nada por tratar de hacer frente a algunos de estos males, o que de plano han fallecido por no contar con el dinero necesario para satisfacer el alto costo de un sistema privado de salud insaciable, y no tener acceso a la seguridad social.

Había mucha gente incrédula cuando en su campaña política Evelyn Salgado Pineda prometía gestionar clínicas de hemodiálisis gratuitas para atender a enfermos renales, decían que eran ocurrencias y que por ser joven no tenía idea de lo que decía porque se trata de una inversión muy fuerte.

Pero en menos de año y medio de ser gobernadora ya funciona la primera en Acapulco, y al conmemorar el Día Mundial del Riñón la Secretaría de Salud anunció otras dos, una en Chilpancingo y otra en Ometepec.

Estas clínicas son en beneficio de la población que no cuenta con seguridad social y que difícilmente podrían pagar sesiones de mil 800 pesos en hospitales privados. La Asociación de Enfermos Renales de Estado de Guerrero ha informado que hay personas que llegan a gastar hasta 18 mil pesos mensuales solo en ser dializadas.

Salud estatal informó que la clínica de hemodiálisis de Acapulco atiende diariamente a 40 pacientes. Haciendo una simple multiplicación, la cifra representaría un negocio de más de dos millones de pesos mensuales para empresarios de la salud.

Esta pesada carga financiera se le está quitando de la espalda a unos mil 200 enfermos renales, tan solo en esa clínica. Si hay algo peor que saberse con una enfermedad crónica que en México tiene una tasa de 51 defunciones por cada 100 mil habitantes, es que el tratamiento que puede mantenerte estable sea incosteable para tu nivel de ingresos económicos.

La prevalencia de esta enfermedad en México dada a conocer hace unos días por el secretario de Salud del Gobierno Federal Jorge Alcocer Varela es del 12.2 por ciento, cuando a nivel mundial se estima en 10 por ciento.

Lo más alarmante es que la mayor parte no saben que la padecen.

De ahí la importancia de las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado ante el gobierno federal cumpliendo lo que prometió en su campaña política, en Guerrero no todo es violencia, hay muchos problemas que deben enfrentarse como es la falta de acceso a la salud de muchas personas de escasos recursos.

Esperemos que las dos clínicas que están en proceso también se concreten y que la gobernadora siga en su ruta de congruencia política como lo ha hecho hasta ahora, sin hacer caso a la politiquería electorera, y que cada vez haya en Guerrero más personas atendidas y con menos preocupaciones económicas que añadir a sus padecimientos.