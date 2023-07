Médula | Retiro de espectaculares, llamado a misa

Mario Delgado puede estar super tranquilo con eso de que los acomedidos vayan a afectar a los aspirantes de su partido a encabezar la transformación de México al ponerles anuncios espectaculares, eso no pasa en este país.

El dirigente de Morena llamó a todos los aspirantes a deslindarse pública, política, financiera y jurídicamente de las campañas de publicidad personal, ante los constantes reclamos de Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, los únicos que no cuentan con onerosos anuncios espectaculares.

Pero los deslindes son mera simulación ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) recientemente indicó que no pueden tomarse como campaña anticipada porque no ha iniciado el proceso electoral y que no existen llamados al voto.

Financieramente también hay “acomedidos” que casualmente entrevistan a los aspirantes, los ponen en sus portadas, y a éstas en muchos anuncios espectaculares para promocionar, no a ellos, ¡cómo va usted a creer!, si no sus publicaciones, previo convenio -muy conveniente- con empresas que comercializan los anuncios, de tal manera que el de la imagen… no pagó nada, ¡ni pasó nada!

Así que no ande de mal pensado pidiendo medidas cautelares al INE. Apenas el 30 de junio -hace 12 días- su Comisión de Quejas y Denuncias consideró improcedente la solicitud de medidas que hizo una persona de nombre Ebigai Martiñón Hernández contra el ex secretario de Gobernación Adán Augusto López en varios estados de la República.

Entre éstos los anuncios donde aparece en la portada de la revista 99 Grados en Guerrero y Michoacán (ACQyD-INE-119/2023), donde el diputado federal Pablo Amílcar Sandoval fue enviado como delegado de las actividades de Adán Augusto.

Y lo menciono porque en Guerrero durante 2020 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sí dictó medidas cautelares (Acuerdo 007/CDQ/22-09- 2020) al entonces aspirante a la candidatura de Morena a gobernador, y a la mencionada revista, a quienes dio un plazo de 20 días para retirar los anuncios espectaculares en los que éste aparecía, lo cual desacataron, aunque esto no importó, finalmente el asunto fue sobreseído. ¡Es México! Un país lleno de “casualidades”. Sobre todo en tiempos de aspiraciones políticas.

Digo, que una revista muy local tenga una capacidad superior a la de Proceso o Nexos, por poner un ejemplo de revistas muy leídas y que tuvieron una amplia circulación nacional –Proceso ya dejó de circular en papel desde el 1 de julio--, para poner costosos anuncios espectaculares, debe ser algo muy común.

Así que el reclamo de Ricardo Monreal y de Noroña de que sus compañeros aspirantes a encabezar la transformación de México bajen las opulentas campañas en las que se promueve su imagen es una batalla perdida.

Hay que decirlo, ninguno de los dos tiene oportunidad de ganar la encuesta, no por falta de inversión económica, sino porque desde el principio han estado abajo en todas las que se han realizado.

De hecho, en Guerrero tenemos el mejor ejemplo de que no es necesario gastar en anuncios espectaculares para ganar una encuesta o elección. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda no puso ninguno, ni en la interna de Morena, ni durante su campaña política.

Es como lo dijo Mario Delgado, cuestión de principios. Habrá que ver si los pretensos le hacen caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, y bajan los espectaculares como él les llamó a hacerlo. Esto si es que encuentran a los “acomedidos” y se les da la gana quitarlos, porque no hay principios, donde imperan los fines.