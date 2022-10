Médula | Evelyn Salgado, su informe es histórico

La escolta femenina de trajes camuflajeados y rifles de alto poder para rendir honores al lábaro patrio fue la apertura perfecta para el acto en el que, por primera vez, desde 1849 cuando Guerrero se erigió como estado, una mujer rindió informe al pueblo como gobernadora.

Evelyn Salgado Pineda, la primera gobernadora constitucional del estado dio lectura a lo realizado durante su primer año de gestión a unos diez días de que el próximo jueves 27 de octubre se conmemora el 173 aniversario de que se declaró formalmente constituido el estado de Guerrero por medio del decreto 3346 del Congreso General de la Federación por solicitud del presidente José Joaquín de Herrera.

Desde entonces el estado ha tenido unos 50 gobernadores, sin contar los que repitieron ya sea por reelección, cuando podían hacerlo, o a aquellos que lo fueron por interinatos o sustituciones.

Desde Juan Álvarez hasta Héctor Astudillo los hubo liberales, militares, porfiristas, carrancistas, maderistas, obregonistas, priístas de primera (PNR), segunda (PRM), y tercera generación (PRI), y un par que llegaron con las siglas del PRD pero jamás una mujer, que además asume al poder por un partido de reciente creación como es Morena.

Guerrero pasó del “número uno” a la “número uno” en la jerga política, y en los hechos.

No ha sido fácil. Evelyn Salgado debió enfrentar los resabios de la guerra sucia contra su padre el senador Félix Salgado Macedonio dirigida por adversarios políticos que debieron tragarse sus palabras de que “la hija no va a poder, le vamos a ganar la encuesta” que decían a sus sequitos.

Luis Walton Aburto no asistió y Pablo Amílcar Sandoval que hasta valet que le cargara el saco traía porque ya se veía a sí mismo, no como candidato, ni como gobernador, si no como emperador, acudió al informe de la gobernadora cabizbajo y achicado en su calidad de diputado federal inodoro e insípido del que nada se sabe en su distrito.

¿También se volverá incoloro toda vez que su hermana Irma Eréndira fue renunciada del gabinete presidencial y su cuñado John Ackerman despedido de la televisión oficial?

Si la campaña no fue sencilla, el primer año de gobierno tampoco menos, pero con sus acciones de gobierno Evelyn Salgado derrotó aquellos malos augurios de que no duraría ni un año, ignoró a quienes en abierta violencia política de género han intentado desde el primer día minimizar su capacidad en el ejercicio del cargo.

También superó con éxito la perversidad de quienes quisieron usar la masacre de San Miguel Totolapan, derivada de disputas entre grupos de la delincuencia organizada, para intentar vender a los ciudadanos la idea fuera de toda comparación de que tendría que renunciar como lo hizo Rubén Figueroa por la matanza de campesinos a manos de Policías del Estado en Aguasblancas, o como Ángel Aguirre por la participación de policías estatales en la desaparición de 43 normalistas en Iguala.

Por el contrario, la gobernadora recibió el respaldo ciudadano con un “¡No estás sola!”, al hablar de sus acciones en materia de seguridad pública, especialmente las que tienen que ver con la de las niñas y mujeres guerrerenses como son el Código Violeta y el Transporte Violeta, insignias de su histórico primer año al frente del estado.

Un año en el que no solo hay mujer gobernadora, sino mujeres como Abelina López Rodríguez gobernando el principal centro económico del estado Acapulco, y Norma Otilia Hernández Martínez en la capital del estado. Otras mujeres ostentan el poder real y el poder simbólico en el Congreso donde Yoloczin Domínguez Serna preside la Junta de Coordinación Política y Yanelli Hernández Martínez la Mesa Directiva.

La escolta femenina de la Marina, fue el reflejo perfecto del empoderamiento de la mujer en Guerrero durante el Primer Informe de Gobierno de Evelyn Salgado Pineda.