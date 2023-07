Médula | El que sea libre de culpa, solicite el desafuero de Otilia

Si Norma Otilia Hernández Martínez no pide licencia para ser investigada libremente por la Fiscalía General de la República persistirá la sospecha de un posible pacto con el jefe criminal con el que fue videograbada; pero si los diputados del PRD, el PRI, el PAN, etcétera, no inician un juicio de procedencia para su desafuero será muy claro que los guerrerenses no estamos solamente a merced de los criminales, si no de la hipocresía política.

La inédita toma de Chilpancingo el lunes, no puede disociarse de lo sucedido en días anteriores.

Y digo inédita porque aún cuando la capital del estado es una ciudad en la que frecuentemente hay bloqueos viales, algunos de muy larga duración, esta protesta no solo fue una demostración de fuerza de un grupo de la delincuencia organizada como los que han sucedido desde hace varios años en Acapulco, Petatlán, u otras ciudades del país, como Monterey en exigencia de liberar a alguno de sus miembros, tuvo visos de una insurrección.

Si con palos y piedras un numeroso grupo de personas, retuvo a trece servidores públicos, le quitó a la policía un vehículo blindado y con éste embistió y abrió las puertas de la sede del Poder Ejecutivo del Estado, no quiero imaginar lo que pasaría si hubieran estado armados, ya sea éstos o los de cualquier otro grupo de los que operan en la entidad o en el país.

Es sabido que dichas organizaciones tienen mucha capacidad de movilizarse pues utilizan para ello, como carne de cañón, a los mismos comerciantes, y transportistas a los que extorsionan.

Por ello fue muy sensata la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para lograr la liberación de los policías y funcionarios retenidos, así como de el retiro del bloqueo a la Autopista. Quien no lo vea así debe recordar que en el mismo sitio del bloqueo han muerto personas en desalojos violentos.

Lo que no es muy sensato es que luego de que la gobernadora destrabó el conflicto, la alcaldesa Norma Otilia haya salido con una transmisión en vivo en que dice que no va a renunciar, porque no les dará gusto a quienes quieren que lo haga.

Ciertamente hay un hilo conductor en la historia de este bloqueo, que fortalece la narrativa de la desestabilización, pero que no por ello la exonera.

La línea de tiempo comienza con la aparición de siete personas decapitadas con cartulinas reclamando un segundo desayuno a la presidenta municipal, y el cobro de licencias al síndico Andrei Marmolejo.

Se presume que las personas decapitadas son las mismas que aparecen en un video que circuló en las redes sociales siendo interrogadas y confiesan haber cometido crímenes para los Tlacos, grupo rival de los Ardillos.

Luego viene el video del desayuno que se menciona en las cartulinas, en el que aparece la alcaldesa presuntamente con el jefe de los Ardillos. Hasta ahí, el asunto ya merecía ponerse a disposición de las autoridades.

Posteriormente vino la detención de dos personas con cartuchos y drogas, uno de los cuales resultó parte de ese grupo, y luego la movilización de la base social de apoyo de la organización delincuencial para exigir su liberación, la cual no está en manos de la gobernadora, ya que los detenidos están vinculados a proceso por un juez federal.

No hay duda de que grupos como los Ardillos tienen potencial de desestabilización, pero de principio a fin el asunto sigue siendo el mismo: ¿Tuvo la alcaldesa de Chilpancingo pactos inconfesables incumplidos con criminales o le dejarían siete cabezas solo como una broma macabra para presionarla por haberse rehusado a pactar?

Pienso que sería sano separarse del cargo hasta que se aclare el asunto. Salir con actitudes de que no dar gusto o de fingir fortaleza cuando ha sido ampliamente exhibida la debilidad del gobierno de Chilpancingo, sale sobrando.

Pero del lado de la oposición no se ven más que señalamientos en los medios cuando bien podrían promover un juicio de procedencia al Congreso de Guerrero. Ya existe una investigación, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador la anunció en su conferencia mañanera. ¿Qué esperan el PRD, el PRI, el PAN, el Verde, Movimiento Ciudadano, para arrojar la primera solicitud formal?