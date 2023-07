Médula | El proyecto del CIA superó las expectativas

Con el proyecto presentado ayer por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda las expectativas sobre la construcción del hospital de alta especialidad del ISSSTE en el predio del Centro Internacional Acapulco quedaron superadas, y por mucho, incluso para la actividad turística.

Claro que no faltará quien le ande buscando alas a los alacranes y cinco pies al gato para politizar el asunto, pero la verdad es que no hay pretexto para que este proyecto no se lleve a cabo como ha sucedido con tantas inversiones que se han ido y de las que solo quedaron las crónicas del conflicto en la hemeroteca.

Una de éstas fue el del proyecto hidroeléctrico La Parota que representaba una inversión de 2 mil 500 millones de dólares que se fueron por la oposición de un sector de la población de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Muchos de quienes apoyaban la construcción de la hidroeléctrica son los mismos que hoy se oponen a que se construya un hospital de tercer nivel del ISSSTE con una inversión de más de 3 mil millones de pesos en parte del hoy abandonado y deteriorado predio del Centro Internacional Acapulco.

En aquél entonces no tenían problema en que para construir una presa desaparecieran varias comunidades de gente pobre porque Acapulco se beneficiaria con una mayor producción de energía eléctrica y hasta se atraería turismo a realizar actividades acuáticas como en otras presas del país.

Ahora si tienen problema con que casi 700 mil guerrerenses, e incluso turistas, tengan acceso a atención médica de alta especialidad porque dicen que el hospital le va a dar un feo aspecto a la zona.

Es decir, para ellos el bien común solo existe cuando se trata de desplazar a los pobres, y no cuando se trata del derecho a la salud de las demás personas.

Pero la gobernadora Evelyn Salgado operó con eficacia el proyecto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que iniciará a ejecutarse a mediados del próximo mes de agosto, escuchando las quejas y articulando con su equipo, y junto con las dependencias federales involucradas un proyecto integral que diera respuesta a ellas.

El resultado fue que el proyecto presentado el lunes por la gobernadora junto con los titulares de la Sectur, el ISSSTE, la Conagua y la alcaldesa Abelina López Rodríguez, superó ampliamente las expectativas.

Por ejemplo, el sector turístico y organizaciones de profesionistas expresaron que debía conservarse la vocación turística y los espacios culturales del CIA, y eso es exactamente lo que contempla el nuevo proyecto que incluye la rehabilitación y modernización del edificio central, el teatro Juan Ruiz de Alarcón y el teatro al aire libre que corresponden al 70 por ciento de infraestructura del actual inmueble que lleva 15 años de abandono.

Habrá 12 salas de conferencias, diversos salones y terrazas que permitan montar espectáculos y eventos culturales con capacidad de mil 188 personas, además del teatro al aire libre con capacidad para mil 775 personas.

Pero además los acapulqueños saldrán ganando porque contará con espacios de diversión y esparcimiento que el CIA no tenía, como un parque exclusivo para niños con juegos infantiles de alta calidad, otro para monopatines y patinetas, y uno más para mascotas.

Además de una trotapista y ciclopista a lo largo de los mil 500 metros lineales del perímetro exterior. Áreas que sin lugar a dudas elevan el atractivo para locales y turistas.

Esto reduce la operación y costos del CIA a la mitad de la superficie que hoy ocupa, pero se dinamiza el uso del espacio dotándolo de elementos para un mayor uso y disfrute de la gente, y de los propios hoteles que pueden promocionar entre sus clientes que se ubican cerca de un parque donde sus hijos pueden jugar, andar en patineta, bicicleta, correr o pasear a sus mascotas.

Ya dependerá del sector turístico sacarle provecho. Dicen que el que es perico, donde quiera es verde, y los derechohabientes del ISSSTE, hay que recordarlo, son la burocracia que goza de mejores prestaciones que los trabajadores de cualquier otro sector. Les deseo éxito y bendiciones a todos.