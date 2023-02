Médula | AMLO: “Al que actúa mal, le va mal”

No debe tomarse a la ligera ese dicho popular en boca del presidente Andrés Manuel López Obrador: Al que actúa mal, le va mal.

Lo dijo en la conferencia mañanera del jueves 16 de febrero y hay que tomar nota de la fecha.

No solo porque hace referencia al proceso interno de Morena de la pasada elección en Guerrero, sino porque suena también como advertencia a los actores políticos locales que en esta ocasión deben leer bien sus mensajes.

El que mandó en esta ocasión deja muy claro que al senador Félix Salgado Macedonio y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda los considera parte de su equipo cercano.

“Nos quisieron hacer un daño ahí, en Guerrero —al que actúa mal, le va mal— quitándonos a la mala a un candidato”, expresó López Obrador. “Nos” es la forma átona de “Nosotros”, y “a la mala”, sin consultar diccionario alguno podemos traducir que la expresión significa que al presidente no le gustó nada la manera como los equipos de Luis Walton Aburto y Pablo Amílcar Sandoval pretendieron ignorar que Félix Salgado no era solo el candidato de Morena, si no el del propio presidente.

“Y resultó que quien entró de sustituta, buenísima, muy trabajadora, muy activa, Evelyn Salgado”, remató, por si quedaba alguna duda.

En ese contexto la expresión de que “al que actúa mal, le va mal”, puede interpretarse como “de cualquier manera no fueron candidatos, y la que sí lo fue resultó muy buena gobernadora, y está en mi ánimo”.

Y habría que agregarle que también el contraste que el presidente hizo aprovechando la pregunta del reportero en la que destacó los esfuerzos financieros realizados por la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez para pagar el millonario adeudo histórico del municipio, rubro en el que, efectivamente, Abelina ha destacado por no retrasar el pago a los proveedores, lo cual habla de un buen manejo financiero.

“Y es buena la presidenta municipal. Fíjense, es de Oaxaca y está de presidenta municipal en Acapulco. Y de Oaxaca también es la presidenta municipal de Tijuana, migrante, muy buena también”, dijo el presidente.

Pero de la gobernadora de Guerrero remarcó que es “muy buena, mucho muy buena, Evelyn, muy trabajadora, nos está ayudando muchísimo, muy, muy bien”. El adverbio “muy” indica un alto grado de la propiedad mencionada, explica la Real Academia Española.

¿Cuál será la diferencia entre ser “buena”, y ser “muy buena, mucho muy buena”? ¿Coincidir con quienes “Nos quisieron hacer un daño ahí, en Guerrero” (AMLO dixit) en apoyo a la aspiración presidencial de Marcelo Ebrard, o mantenerse en la misma línea política del presidente que apunta hacia Claudia Sheinbaum?

El presidente puso la victoria de Evelyn Salgado como una victoria suya: “nos quisieron hacer un daño”, pero, “al que actúa mal, le va mal”.

No se equivoquen, lo dijo quien manda en un país que sigue presidencialista, y dirigido a un estado de los más obradoristas de esta nación. Quien no lo entienda, puede aplicarlo en positivo: Al que actúa bien, le va, y le irá bien.