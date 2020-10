“Mátalos . . . Después averiguas”

El Senado aprobó la extinción de 109 fideicomisos (entre ellos el FONDEN) que importa 68 mil 500 millones de pesos que, supuestamente, servirán para combatir la pandemia. ¿Y qué pasó con los recursos de la rifa del avión presidencial, qué no eran para “compra de medicinas e insumos médicos”? El presidente alegó –cuando envió la iniciativa- que había “corrupción”; pero no presentó ni una sola prueba, ni exhibió ni una denuncia presentada. La mayoría de diputados y senadores que tiene MORENA acató al pie de la letra la consigna del presidente. Arrasaron con todos los fideicomisos sin haber hecho estudios o auditorías en cada uno de ellos.

El propio presidente dice ahora que se va a hacer una auditoría técnica y financiera a todos y cada uno de ello. ¿Por qué no se hizo antes de extinguirlos a tabla rasa? Se toma esta medida que debió implementarse antes, ¿o no? Recuerda la frase de Porfirio Díaz al gobernador Mier y Terán: “mátalos en caliente y después averiguas”.

También el propio señor López dice que, de haber delito que perseguir – o sea, entonces no había delito alguno, porque admite que no hay ninguno, sino que pudiere haber- se presentarán las denuncias correspondientes. Me pregunto si lo hará directamente o se esperará a la consulta popular (que costará ocho mil millones de pesos). Digo, porque la ley es muy clara, si hay delito que perseguir la norma establece que se presente la denuncia correspondiente. De allí mi duda. Y sigue: si ya están extintos los fideicomisos, ¿cómo le harán o de dónde sacarán los recursos para pagar los recursos a científicos, investigadores, deportistas, periodistas, damnificados, si los recursos de aquellos ya no estarán disponibles para este efecto?