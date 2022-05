Mario el soñador... Las Cosas de la Política

Mario Moreno Arcos anda muy activo tratando de demostrar un liderazgo como corriente política al interior del PRI, aunque mas bien parece actuar como dirigente "legítimo" o tal vez ande en la ilusión de presumir "sus" votos y de plano buscar tratar de llevárse a sus simpatizantes a donde quiera que él pretenda irse, si es que cambia de partido o camiseta política.

Hacer política en redes se ha vuelto una actividad muy socorrida y alimenta el ego de manera ficticia, así vemos que Mario presume reuniones en cafés de Acapulco, reuniones en la costa y hasta recorridos de añoranza de su encargo como secretario de Desarrollo Social en la pasada administración, la realidad es que si cree que esta demostrando fortaleza y fuerza política, la realidad es que demuestra más desesperación y FRUSTRACIÓN personal.

Queda la pregunta de si al no inscribirse para buscar la dirigencia del Revolucionario Institucional, reconoció no tener la suficiente simpatía y apoyo de los consejeros estatales y no se quiso arriesgar a una segunda derrota al hilo, si lo que busca es posicionarse como parte de los "ismos" y armar el "morenismo" como estrategia para garantizar ser tomado en cuenta y definir candidaturas, tal vez quiere amarrar nominaciones para él y su hermano de entrada y de ahí partir para buscar otros encargos en lo que considere su "territorio o parcela electoral".

Si lo que busca es magnificar una posible ruptura, habrá que recordarle que el cálculo político para el 2024 es un volado, porque Guerrero no es el norte, ni mucho menos parte de el interés de algunos de los ya candidateables, simplemente se anda ofertando a quien lo compre y puede terminar malbaratandose o muy devaluado, si se equivoca en su decisión, quedará simplemente como... Mario el soñador.

PD. La lealtad es parte de la gratitud que se le debe tener en este caso al partido político que que te ha dado todo y la política es el arte de la negociación, no de la NEGACIÓN