Guerrero sigue estando en los últimos lugares de competitividad y productividad del país.

La criminalidad impera por sobre la autoridad.

Los pocos productos que exportamos no alcanzan para contribuir significativamente con el PIB nacional.

En el horizonte cercano no se advierten inversiones importantes que detonen la generación de empresas (las cuales, crean los empleos y éstos producen bienes y servicios), y no existe ningún plan, proyecto o programa que busque la hacer competitivo al estado; al menos que se conozca, porque los cuatro “grandes proyectos” que se describen en el Plan estatal no sirven para estos efectos.

Es decir, si la competitividad económica se entiende por atraer, retener y multiplicar inversiones directas, poco o nada se está haciendo.

El ambiente de inseguridad pública, los deficientes servicios (transporte público, agua potable, recolección de basura, entre otros), el deterioro de la obra pública y/o la carencia de ésta provocan no solo el nulo interés de empresarios nacionales o extranjeros en invertir, sino que la alejan.

Todo se hace depender de las participaciones y aportaciones federales. Nada más. Triste y desgraciado panorama.