“Los triunfos y las derrotas”

Al terminar los conteos finales de los diversos cargos en la elección que se llevó a cabo el día seis del presente mes y año en curso, para algunos es de alegría haber resultado ganadores al puesto para el cual fueron postulados.

Pero los aspirantes que resultaron perdedores, ya que el voto no les favoreció, están preparando la impugnación legal para que sea el tribunal electoral del estado, o federal, quien les resuelva dichas impugnaciones y así quede por concluido el proceso electoral.

Algunos ex candidatos alegarán la compra de votos y el acarreo de ciudadanos a las casillas para sufragar por el partido o candidato que los llevó a la urna, como siempre se vio y es costumbre, ya de que los ciudadanos son objeto de mercancía a cambio de su voto.

Mientras que en las diversas colonias y distritos electorales del puerto las urnas se encontraban casi vacías, en las casillas especiales había un mar de gente queriendo votar, cuando en su colonia estaba instalada su casilla de la sección que le correspondía, sin embargo votaron en la especial.

Como que se está volviendo una mala costumbre que los partidos políticos lleven a su gente a votar a las casillas especiales, cuando deben de votar en la casilla y sección que les corresponde, qué pasará con el Instituto Electoral del Estado y el INE que no ponen un hasta aquí a los partidos políticos con el acarreo de militantes de x o y partido y permitir que voten en las casillas especiales, entonces para qué instalan casillas en las colonias del puerto y del estado, pusieran puras especiales, no se está violando la ley electoral, o qué pasa.

Según, las casillas especiales son para los ciudadanos que se encuentran fuera de su jurisdicción o sección electoral, es decir, votantes foráneos que estén de visita en la ciudad o estado, o ciudadanos que son del municipio pero se encuentran a varios kilómetros de distancia de su sección, es decir, si viene de Amatepec al centro de la ciudad y se le hace difícil su regreso para emitir su voto en la casilla que le corresponde, él sí puede votar en las casillas especiales, pero si vive en la Fábrica y va a votar al Zócalo, dónde queda la obligación de votar en su sección.

Y esto ha venido sucediendo en cada elección, llámese Presidente de la República, senadores, diputados federales, locales y alcaldías, entonces que cada instituto político ponga su propia casilla especial para que lleve a sus militantes a votar y suprimir las instalación de la casillas en las colonias del puerto.

Hacemos un llamado tanto al Instituto Electoral y Participación Ciudadana del estado como al Instituto Nacional Electoral para que pongan más atención a las casillas especiales porque se vuelven un foco de infección, más con la pandemia que estamos pasando, ya que no se guardó la sana distancia y en muchos casos no era la casilla o sección que le correspondía a los ciudadanos votar. Entonces supriman la instalación de casillas en las diversas secciones electorales y pongan casillas especiales, y con ello no queden boletas electorales en las casillas instaladas en las colonias, mientras que en las especiales se agotan las mismas. ¿O USTED QUÉ OPINA AMABLE LECTOR?