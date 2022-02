“¿Los nuevos caminos del sur?”

En su visita a Guerrero, segunda desde que es gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el Presidente de México se reunió con los 23 Ediles de La Montaña y Costa Chica, cuyos municipios colidan con esa región considerada de alta marginación y pobreza. El tema no era menos que importante, se habló de l a construcción de 66 caminos artesanales y de la inversión que será de Un mil 50 millones de pesos, y para avalar que era realidad se presentó a la gira nada menos que al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

Me resisto a ser incrédulo o pensar mal, porque no es mi función ser juez, sino revisar el contexto de lo que se dice y se hace para verter mi opinión y que en algo sirve para ratificar lo que se hace o al menos, para no ser con mi consciencia ajena al sentir y pensar ciudadano. Pero vea usted lo que me preocupa.

El pasado martes 15 del mes en curso CAPUFE dio a conocer que las casetas de peaje de la Autopista del Sol que permite un traslado con reducción de tiempo de la Ciudad de México hacia el puerto de Acapulco, tendrá un incremento de 7.83 por ciento, dijo que entraría en vigor el primer minuto del miércoles 16 de ese mismo mes y, a mediodía, dijo que se posponía la aplicación de las nuevas tarifas, no que se retiraran.

La reacción en Guerrero no fue menos surrealista de nuestros servidores públicos envestidos de autoridad , como diputado Jacinto Ramírez Cuevas, y como oficial, como titular de Turismo, Santos Ramírez Cuevas.

A decir del Legislador de Morena , no había problema con el incremento del costo de la Autopista del Sol ya que “la Autopista del Sol no es para los pobres, para eso está la vía libre”, es decir, la carretera federal. En tanto el secretario de Turismo, Santos Ramírez Cuevas, dijo que “el alza del peaje ayudaría a que vengan visitantes de un mejor nivel adquisitivo”. Es decir, que dejen de venir los pobres.

La intención del Presidente no es mala sin duda , él ha estado en esta entidad, en esa zona según sus palabras desde hace 30 años y conoce la marginación de la región… y que es una zona de votos importante para su proyecto, perdón que es una zona importante para desarrollar.

En su intervención, donde citó la historia de los conservadores, l a participación del estado de Guerrero con quien dijo tiene el gobierno una deuda histórica por su interés por frenar esos abusos , dijo que este programa tendrá una participación, digamos, de “solidaridad” , es decir, con la participación fundamental de los pobladores y los tres órdenes de gobierno: Municipal, Estatal y Federal… sin intervención de la Iniciativa Privada y claro, la generación de empleos de mano de obra.

El dinero que será entregado al gobierno del estado de donde bajará a los Ayuntamientos, prácticamente se dejará a discreción la distribución y se confiará en la capacidad de los lugareños para decir por donde hay que hacer la vía y donde ellos la harán. No está mal ya que conoce la región, las condiciones del suelo y los retos y riesgos de una mala obra… pero y donde quedan los conocimientos de ingeniero, arquitectos, etcétera, sin los cuales no se podría fortalecer una buena obra? Recordemos que otras experiencias en este gobierno federal han dejado a la primera lluvia las carreteras destrozadas, como en las de la montaña que la han dejado bloqueada y aislada en lluvias?.

Si el proyecto de 221 kilómetros de carreteras, aún no definidos no tendrán más que la visión de “solidaridad”, se considera por lo tanto como riesgo de los propios lugareseños y bajo su propia responsabilidad la obra? O tendrá razón el Diputado Jacinto González Varona, que los pobres usen la vía libre, esté como esté. ¿Surrealismo?