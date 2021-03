Debo decir que este tema ya lo había tocado anteriormente; sin embargo, no puedo permanecer callado y convertirme en cómplice silencioso del mismo. Es pues, una asignatura pendiente tanto para las autoridades como para la sociedad en general.

Los invisibles son aquellas personas que no son visibles para los demás. En este grupo de personas se encuentran los alienados (personas que son discapacitadas de sus facultades mentales). Estas "personas" que existen, aunque muchos no queramos que existieran, forman parte de la sociedad, aunque invisibles. Sí, son aquellas personas que fueron abandonadas por sus familiares al avergonzarse de ellas, al no tener recursos económicos o tiempo para cuidarlos.

Hay otros que se mantienen en el seno del hogar, pero ocultos sin permitirles que sean vistos.

Este comentario lo hago porque vi a una personas indigente, sucia, mal oliente, que se para diario en una tienda de conveniencia donde le dan agua y algún tipo de alimento, tanto por las empleadas como por los clientes. Dicha persona hace sus necesidades fisiológicas en su ropa y duerme en la acera. En verdad es todo un caso.

Claro que hay otros en iguales condiciones o peores (andan desnudos).

Para estas personas no hay programa social alguno, ya que la autoridad no los ve, no lo huele, no los oye.

En tiempos electorales no he oído a ningún candidato a puesto de elección popular hablar sobre estas personas y la forma cómo se puede ayudar para que tengan un lugar donde puedan estar limpios, comidos y seguros, con atención médica.

Cierto, son personas que no producen y en sentido estricto son una carga para el presupuesto, pero... "son personas".

Una de las obligaciones de la autoridad es tutelar la salud y la visa de las personas como un derecho humano.

Por cierto, no he leído ni visto ningún pronunciamiento sobre el particular de las distintas Comisiones de Derechos Humanos.

Mucho hemos avanzado tecnológicamente. Hemos llegado hasta el planeta Marte. Se están construyendo carros que vuelan. Utilizamos teléfonos inteligentes. Todo lo hacemos con un control. Pero en materia humanitaria nos hemos quedado estancados. No es posible que sigamos transitando en nuestros vehículos sin mirar a estas personas que deambulan por la ciudad dando lástima por sus condiciones físicas. ¿Dónde están esos políticos que sólo se toman la foto con el niño en sus brazos, el campesino anciano y el obrero sucio, para después lavarse con sanitizante para que no le vayan a pegar los piojos?

Ahí, gozando de las mieles del poder.

Es tiempo de volver visible a lo invisible y darles el lugar que se merecen en la sociedad a estas personas.

Devolvámosle la dignidad.