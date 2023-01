El libro de James Clear (editorial Paidós) reitera la idea y filosofía de Lao-Tsé, de que un camino de mil millas comienza con un primer paso. “Baby steps”, dicen los anglosajones. Y esto vale tanto para construir como para destruir. Para avanzar o para retroceder. Así, por ejemplo, grupos informales e irregulares han avanzado, poco a poco, para controlar banquetas, calles, ciudades y ahora cadenas de distribución y suministro, ante el autismo, la incompetencia, negligencia e ineficacia de la autoridad; la cual no da ningún pequeño paso en ejercicio de su atribución, deber y obligación que, para efecto de este artículo, consideraríamos como un hábito propio del gobierno (en sus tres instancias). Pero no lo hace, ni siquiera atomizándolos; es decir, haciendo pequeños tramos de responsabilidad y ejecución: avanzar escaque por escaque. Y no solo en seguridad pública, sino en lo que es la administración pública. Al contrario, parece que esos pequeños pasos son en retroceso. Así está la economía del país y la de esta entidad federativa. Ya no se diga la de los municipios.

Los “hábitos atómicos” es la teoría de que mejorando uno por ciento cada día, aunque sea imperceptible, el avance sería significativo. “La matemática de las pequeñas mejoras funciona de la siguiente manera: si logras ser un uno por ciento cada día durante un año, terminarás siendo 37 por ciento veces mejor al final del período. Por el contrario, si deterioras tu conducta uno por ciento cada día, al final del año habrás llegado casi a cero. Lo que empieza como una pequeña ganancia o una pérdida insignificante, se acumula con el tiempo y se convierte en algo grande.”

Creo que esto vale para todas las personas, tanto físicas como morales. Usted tiene la mejor opinión.