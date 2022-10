(Segunda Parte)

En el comentario anterior, relativo al Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente , que señala, el principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tendrán fecha de vencimiento , o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no han tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, y después de tres años adicionales transcurridos, al periodo inicial debidamente notificado en el domicilio del cuentahabiente, estos recursos deben ser traspaso a una cuenta global de cada uno de los bancos actuales, estos podrían ser destinados para la beneficencia pública, esta disposición fue reformada, según el DOF del 1º de Febrero del 2008.

Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento del presente artículo dentro de los dos primeros meses de cada año, en el que se cumpla los seis años transcurridos sin movimiento, para poder disponer de esos recursos por prescripción por falta de movimiento bancario del titular.

Actualmente la Cámara de Diputados, se plantea por la parte coordinadora del color guinda, que en lugar de que esos recursos confiscados se aplican para la beneficencia pública, se destinan a la Seguridad Pública, en lugar de plantear una reforma para suprimir este Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito actual, que es un atentado contra la ciudadanía, que confía y entrega sus recursos para la custodia en las instituciones de crédito autorizadas.

En el citado artículo en el segundo párrafo señala: “Las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de los instrumentos bancarios de captación se encuentren en los supuestos a que se refiere este artículo a partir de su inclusión en la cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo”.

Como se observa en este párrafo ilegal, mencionan textualmente de Recursos Aportados, cuando es, una incautación ilegal de fondos de un tercero, que por diversas circunstancias particulares , tienen esos recursos depositados en custodia de instituciones bancarias, sin movimientos, desconociendo las causas y el derecho de los cuentahabientes , de su circunstancia en particular, antes de sustraerles sus ahorros, para un manejo global por parte de las autoridades financieras y civiles.

En el artículo citado en el párrafo tercero señala: “Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la institución deberá retirar de la cuenta global el importe total, un efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo”.

En la interpretación de este párrafo, señalan que el caso, de un reclamo de un cuentahabiente, que ya le han sustraído y transferido sus recursos a una cuenta global, dentro del término de tres a seis años, podrá reembolsárselo, pero no aclararán el periodo de vigencia, para los reclamos de estas incautaciones, lo que deja en una de falta de claridad, en la redacción de este párrafo, que provoca violaciones a las garantías individuales de nuestra Constitución y en un estado de indefensión a los cuentahabientes, que desconozcan de estas disposiciones.

Esto debido a que las instituciones bancarias no advierten a sus usuarios de estas circunstancias y tampoco se define, claramente en la Ley a que se refiere con la falta de movimientos de depósitos y retiros, cuando actualmente existen, las cuentas bancarias digitales, en el que se puede consultar saldos, movimientos, traspasos, etcétera, etcétera, etcétera, que podría interrumpir el criterio de prescripción, que expresa vago y difuso artículo (61 de la Ley de Instituciones de Crédito). Que debería corregirse y actualizarse en su redacción para suprimir la incautación de estos fondos sin movimientos, con el solo acceso para consultar el saldo del cuentahabiente titular…¿Usted qué piensa?