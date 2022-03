Las voces de la selva... Las Cosas de la Política

Las voces de la selva maya se convierten en gritos de reclamo ante el ecocidio de @lopezobrador_ y no me refiero a los que ya levantan personalmente la voz y el reclamo , me refiero a la selva misma, a su fauna y flora, a los aluxes que son dueños de la tierra y de la selva propia. A ellos falta escuchar y tardan en hacerlo, por eso han sido guardianes permanentes y parte de la historia del Mayab.

Hay mucha bibliografía al respecto, ya también hay muchas evidencias de la destrucción causada por la construcción del tren, no nada más de la flora y la tierra de cenotes y cuevas, sino ya el daño aun no cuantificado a la fauna nativa, no solo se trata de artistas o ecologistas, se trata también de escuchar a un pueblo, el cuál también se opone a la destrucción de su ecosistema, de su origen y de su raíz maya, esa sociedad llena de misticismo e historia, como nación, como guerreros y casta divina.

Se dice que los daños que va ocasionar el proyecto del Tren Maya. Deforestación de 2 mil 500 hectáreas de selvas húmedas y secas. Conflictos sociales por tenencia de la tierra 53% del trazo del Tren Maya se encuentra sobre terrenos ejidales.. Impactos en Áreas Naturales Protegidas. Esto es un calculo inicial que ya es rebasado por la corrección de rutas y lo errores del trazado, esto solo en lo referente a lo visto superficialmente y que ya son daños muy evidentes, falta evaluar las áreas que no son tan visibles, ¿habrá un censo real de cavernas, cenotes y sobretodo del desplazamiento de la fauna nativa?.

Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, Natalia Lafourcade, Arturo Islas Allende, Kate del Castillo, Regina Blandón, Rubén Albarrán, Marisol Rueda, Bárbara Mori, Miguel Rodarte, Rebecca Jones y Omar Chaparro. Son algunas de las voces que han hecho público su rechazo al tren Maya, ya el propio Andrés Manuel López Obrador se esta encargando de defenestrarlos, de satanizarlos y sobretodo de calumniarlos, el propio Derbez le respondió ; “A estas alturas de mi carrera, no tengo la necesidad de que alguien me venga a pagar para decir algo. Me duele que descalifiquen, el león cree que todos son de su condición, yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso, yo me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México”, aseguró Derbez..

Fuerte respuesta a un proyecto que ya por lo elevado del mismo (como todos "sus proyectos, dos bocas, el #AIFA) tienen el tufo y la presunción de una corrupción ya evidente y descarada, de ser también ejemplo de ser parte de esquema que ha usado López Obrador para corromper al ejército y así comprar las conciencias militares, mas los escandalosos desvíos multimillonarios, por los malos trazos y "errores" de sobre precios y costes ya tirados a la basura.

En lo personal creo que algo no han tomado en cuenta, no han dimensionado la destrucción generada, no han cuantificado los desvíos de dinero, solo se han enriquecido bajo la premisa de la orden y el capricho de quien esta obsesionado con su idea, pisoteando a la madre tierra, a su flora y fauna, será que Andrés Manuel López Obrador no ha escuchado y no tarda en escuchar a quienes son las... Verdaderas voces de la selva.