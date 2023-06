Las Taifas del PRI

Con los resultados electorales en el Estado de México, el PRI deja de ser un partido nacional para convertirse, para efectos prácticos, en uno regional. A mí se me figura como el periodo de “Taifas” (cuando queda abolido el califato de Córdoba y el poder musulmán se fragmenta en pequeños reinos que, con el tiempo, van siendo derrotados por los cristianos, hasta que son totalmente extinguidas por Castilla y Aragón en 1492, con la rendición de Granada). Es irreversible la desaparición del que fuera partido hegemónico. Los resultados de Coahuila no cuentan, pues electoralmente hablando, la entidad mexiquense es cinco veces mayor. No se diga en materia económica e industrial. Pero, para efecto del juego del poder, el ingente presupuesto que va a tener la administración pública -que ahora va a dominar el “grupo Texcoco”, en lugar del de Atlacomulco- para la operación político-electoral en 2024.

A unos meses del inicio del proceso electoral, las encuestas ponen como ganador a cualquiera de las “corcholatas” del presidente López. No hay ningún precandidato de la oposición que sea un verdadero peso en la opinión nacional y/o contrapeso al discurso demagógico y mentiroso de cada mañana. Y lo que se ve es que la dichosa “Alianza” va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora, y que le ha dado el resultado que ya todos sabemos. Que no esperen resultados distintos. Las dos cosas evidentes que se advierten son: la sinergia de todos los partidos, incluido MC, y un candidato o candidata atractivos al electorado. Son requisitos sin los cuales no hay manera de aspirar a ganar. Sin embargo, el PAN quiere imponer a Creel y “Alito” está empeñado en ser él (no obstante que ha dado muestras y pruebas, de sobra, de su ineficiencia e ineficacia). Dice el refrán: “ven la tempestad y no se hincan”.

En cada estado, la oposición debe “tejer fino”. Es decir, escoger a verdaderos líderes, no dirigentes, sociales que “jalen” el voto en los respectivos distritos y municipios. Una operación no con lupa, sino con microscopio. Los arreglos en donde los “mismos de siempre” se acomodan y se aseguran de tener un lugar en las listas, deben terminar. Darle capilaridad política a los comités seccionales, distritales, municipales. Aunque ya estamos “al cuarto para las doce”, antes que comience la desbandada de diputados, senadores, dirigentes y militantes hacia el partido que se advierte -si no se hacen tareas y acciones distintas- será el hegemónico. Algo así como cuando los roedores abandonan el barco antes que se hunda.