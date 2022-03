Las diferentes versiones del origen del Día Internacional de las Mujeres

Nadie conoce con exactitud los antecedentes del Día Internacional de las Mujeres. Pero en las redes sociales se menciona, entre otras, que en un incendio que se produjo en la ciudad de Nueva York, “El 8 de marzo de 1908, ocurrió un suceso trascendental: 129 mujeres fallecieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declaren en huelga en su lugar de trabajo”. El motivo se debió a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían, por ello fueron quemadas. Y esta versión es la que más se ha difundido y ha circulado desde hace varios años.

La historiadora canadiense Renée Côté, en su texto “Día Internacional de la mujer”, señala sin embargo que no existen pruebas documentales sobre el incendio de 1857 en Nueva York, ni que ese hecho fuera el móvil para establecer una jornada internacional de las mujeres.

Lo que si se tiene documentado es que en la II Conferencia de Mujeres Socialista, realizada en 1910, en Copenhague, debido a tanta discriminación, violencia, y desigualdad social y laboral en contra de las mujeres, se llegó a la conclusión de proponer un día para ver los avances que se podría lograr a través de la demanda de un trato equitativo para las mujeres; de tal manera, que tuvieran acceso a una vida digna. En esta conferencia se destaca el nombre de la alemana Clara Setkin.

A esa fecha se le llamó el Día de la Mujer Trabajadora, fue el 19 de marzo de 1911 cuando se llevó a cabo en Alemania y Austria, aunque después se llamó “Día Internacional de la Mujer” o más actualizado “Día Internacional de las Mujeres ”.

Lo del incendio puede ser cierto, y es posible otras atrocidades más en contra de las mujeres, debido a que la violencia de género se ha presentado a lo largo de la historia de la humanidad. En virtud de esa diferencia sexual, biológica, anatómica, es con la que se trata de justificar esa desigualdad y se propicia en las religiones, en cuanto a asignar roles que benefician a los varones, por eso se le llama cultura patriarcal,

Esto no nos permite vislumbrar que existe un macrosistema cultural que lleva millas de años instalado como verdad única, que no nos permite analizar las cosas. Esa verdad única se escucha tras lo que debe ser “normal”, porque lo que no está fuera de nuestra cultura es anormal.

Todas estas desigualdades son motivos para el Día internacional de las Mujeres, pero no para celebrar que somos hermosas, valientes, tiernas y aguantadoras, sino para ver qué se ha hecho para el avance de las mujeres, en contra de la violencia y la desigualdad de género.

Nuevamente las redes invaden con felicitaciones a las mujeres, por ser mujeres maravillosas y nos olvidamos del verdadero motivo por el que fue creado, que no fue debido a los gobiernos, sino a una lucha, de mujeres que iniciaron un movimiento con Christine de Pizán en Italia con la “Querelle des femes” o en el siglo XV o con Olimpia de Gouges quien redactó “Los derechos de la Mujer y la Ciudadana; o Mary Wollstonecraft con la “Vindicación de los derechos de la Mujer y muchas mujeres más. No es una fiesta, es una conmemoración por la igualdad… por la armonía.