Las Cosas de la Política | Ya valió

El "ya valio.." es una expresión que se utiliza cuando algo sale mal (se arruina) o se torna en tu contra, normalmente de forma inesperada (significado tomado de Internet)

El ¡ya valio! es muy utilizado en México y se le agregan muchos términos finales y mexicanismos del vulgo social (al gusto y estado emotivo de quien lo utiliza), así pues, este término es cada vez más ad hoc a la situación política, social y económica de los mexicanos y sus gobernantes, tenemos muchas políticas públicas que ya "valieron", el pretexto de cancelación absurdo y autoritario en la gran mayoría de los casos.

Los hechos recientes de violencia de los últimos días, nos dan la idea de que las cosas están mal y la sociedad se percibe temerosa, las "protestas" como ahora las calificó el inquilino de Palacio Nacional, se están volviendo frecuentes y recurrentes, ya no solo entre bandas, si no en contra de civiles inocentes y propiedad pública con cierto toque político por la empresa de la gran mayoría de las tiendas de conveniencia, no es sospechosismo y tampoco parece ser casualidad y se presume causalidad.

Si vemos el estado de la economía nacional podemos aplicar la frase de referencia, la inflamación lo demuestra (aunque tendrán el pretexto del entorno global), la educación y la salud pública también entra en el término y el agregado al gusto de cada quien, no se puede soslayar el hecho de que ante el incremento de la violencia y sus víctimas la gobernanza es fallida y la gobernabilidad un fracaso.

Podemos enumerar muchas cosas, programas, hechos de corrupción y de omisión como comisión, la realidad es que nada garantiza que haya una corrección de esta forma de hacer política y gobierno en la mal llamada cuarta transformación, el fracaso es evidente a pesar de la negación , hay un narcisismo exacerbado por el espejito mágico de la adulación y eso es lo único que importa y hay que presumir popularidad en vez de capacidad.

El debate, la confrontación, el discurso distractor, la estigmatización, la autovictimización, la corrupción, el compadrazgo, el amiguismo, el nepotismo, el dispendio, el no respeto a la ley, el autoritarismo, la pasividad ante la violencia y la simpatía por el crimen organizado, son muestras y ejemplos que nos dan a entender, que tanto Andrés Manuel López Obrador, como su cuarta transformación encajan en la expresión... Ya Valió

PD. Hay que evitar que esta frase se vuelva realidad y al final también tendremos que aceptar que México y nosotros exclamamos ¡YA VALIÓ!