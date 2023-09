Las Cosas de la Política | Voto por voto

No, no me refiero a la demanda de las huestes de López Obrador en el 2006 que demandaban "voto por voto y casilla por casilla", tampoco a lo que los simpatizantes de Marcelo tras denunciar anomalías e inconsistencias en el levantamiento de encuestas para definir a su coordinador (a) (candidata pues), quienes retomaron ese sonsonete de protesta política, al final de cuentas en el 2006 pierde AMLO y alega fraude, el carnal Marcelo queda en un lejano segundo lugar y hace rabietas en este 2023.

Lo cierto es que en una democracia el voto vale, el voto cuenta y por eso ante la posibilidad (cuasi seguridad) de que en la elección del 2024 se realice, promueva y se imponga una elección de Estado, se debe buscar la seguridad del respeto al sufragio ciudadano ejercido libre y democráticamente en la urna, hay mucho en juego, no nada mas la gran cantidad de cargos populares (cerca de 3970 posiciones incluyendo la presidencia debla República, congresos y senadores, más gubernaturas y ayuntamientos), de ahí hay que multiplicar a los aspirantes y el universo electoral será muy grande, por ende habrá mucha efervescencia, debate, marrullerías y participación de grupos fuera de la ley, compra de votos y conciencias, bajo la amenaza de mantener becas y pensiones del Bienestar, es por eso que el voto debe ser a conciencia y no por dependencia o por vender la dignidad y mucho menos por el temor, el voto del miedo es parte de las presiones del autoritarismo.

Hay recordar que aproximadamente 850 mil ciudadanos como tú, como yo, serán funcionarios de casilla, eso garantiza la correcta suma de los votos emitidos y serán quienes deben dar fe de un desarrollo democrático, para evitar suspicacias o malos manejos en la paquetería electoral, debemos evitar que quien detenta el poder pretenda apoderarse de la elección a la mala y con la fuerza del Estado y del crimen organizado, el cual por cierto ha actuado en complicidad con el poder (ejemplos sobran), México no merece el retroceso político que nos lleve a la instauración de la autocracia de un solo hombre.

El proceso electoral esta adelantado, no empieza formal y legalmente, pero ya corren las campañas, los jalones y la polarización iran en aumento, se debe cuidar que el debate político no genere la violencia social o criminal, tenemos la responsabilidad de buscar la paz social en el desarrollo de la contienda electoral, estar atentos a la oferta política, a los compromisos, propuestas y planes de gobierno, propuestas legislativas que generen garantías ciudadanas, en una palabra debemos ejercer y defender de manera directa y razonada nuestro... Voto por voto.

PD. El voto por voto debe de ser una consigna que garantice que nuestra democracia ed real y tiene el sustento ciudadano, el padrón electoral es de 98 millones de mexicanos, una votación menor al 60 por ciento de la participación, sería aceptar que no nos interesa el destino de México.