Las Cosas de la Política | Trans políticos...

Ni se me aceleren, espanten u ofendan; no hablo de políticos trans, ni me refiero a "generó", los trans políticos son trans partidos. Podemos señalarlos como "chapulines" (si gustan), pero ahora les queda el término porque se asumen militantes de diferentes partidos a conveniencia y muchos de ellos sin dejar de lado su esencia y el ejemplo literal serían los priistas, puede que no les guste, pero es la realidad, aunque se disfracen de "progresistas", izquierda de todos colores contextos o hasta de derecha liberal, moderada o moderna de avanzada.

Ejemplos sobran y estos trans políticos ya son la normalidad electoral, buscan mantener vigencia sin ideología y sin dignidad personal, son meros busca chambas. Para ellos, lo que menos importa es la esencia de la política, su interés son los negocios y la corrupción al amparo del poder. Para disipar posibles confusiones o malas interpretaciones, no me refiero a políticos "trans generó", si no a los "trans partidos" (con la definición biológica no me meto), hablamos de política, puramente de política y claro también de las conveniencias políticas de muchos de los que se dicen políticos ya sea de carrera u oportunismo personal.

Más allá del chapulinismo o lo camaleónico de algunos (más bien muchos), está visto que muchos trans políticos, cambian de camiseta pero no de origen ideológico. Hay un claro ejemplo de ello y ese ejemplo sería quien hoy habita Palacio Nacional; su origen y gestación política se da en el PRI, aprovecha circunstancias y se asume de izquierda mutando al PRD, deja de ser opción y genera un movimiento propio y se convierte en un mí demagogico sin perder su esencia política de origen y práctica el priismo de la autocracia y el autoritarismo y de paso magnífica la corrupción que él dice combatir y que fue su eslogan de "lucha Política". No hay duda, es el digno representante del PRI de los tiempos totalitarios, al estilo de Gustavo Díaz Ordaz, López Portillo y Echeverria; el salinismo lo trae a flor de piel aunque le cause urticaria.

Si hablamos de Guerrero, los trans políticos levantaron la mano y buscaron la foto en la reciente visita de Claudia Sheinbaum, no hace falta dar nombres, ellos desesperadamente se anuncian y promueven en medios y redes sociales, le invierten y presumen sus fotos, como si hacer política dependiera de eso (con el priismo, era "el que se mueve no sale en la foto), del PRI, del verde, al PRD, a Movimiento Ciudadano, al quE sea con tal de ser. Al final de cuentas, habrá que ver quien compra (si literal) su candidatura o suafiliación en MORENA, así es la normalidad política de los... Trans Políticos