Las Cosas de la Política / Si nos dejan...

El cantar es parte de una aptitud, una actitud y un arte, nadie lo niega, hay quien lo hace muy bien, otros lo intentan, cada quien a su modo su voz y su gusto, unos de gusto, otros de tristeza, para festejar y hasta para presumir talento, es bueno y hasta catartico en ocasiones, hay políticos cantantes y cantantes políticos, no pasa nada, claro que hay momentos, lugares y circunstancias, tratándose de políticos y gobernantes hay tiempos y circunstancias que generan crítica política, hablemos de Evelyn Salgado Pineda gobernadora de Guerrero, la cual hizo campaña cantando ante la falta de experiencia en el discurso político, válido ante la circunstancia electoral, pero Gobernar Guerrero ya no es de música y canto, es de asunto serio sobretodo por lis acontecimientos y boa realidad de la violencia que se vive en el "territorio" y por los caminos del sur.

El tema de campaña "como la flor", le atrajo simpátias y críticas, así se ahorro discurso y oferta político electoral, ya en el ejercicio de la gobernanza cantar pasa a ser frivolidad cuando hay muchos pendientes como lo sería el tema de la inseguridad, pasa a ser insensibilidad cuando el destino pone la desgracia de las familias de víctimas asesinadas y abandonadas casi en la misma línea del tiempo en el que se decide cantar aprovechando a un artista de los tiempos de las canciones románticas, el palomazo de la gobernadora con "el coque" Muñiz y su presunción en redes, a la misma hora del hallazgo de 11 asesinados de una familia que estaba en calidad de desaparecida y que horas antes se había anunciado de manera espectacular un operativo de búsqueda por parte del Ejército y hasta el ofrecimiento de recompensa por informes para su localización contrastan con la canción cantada a dúo Salgado - Muñiz y es que el título de dicha canción dice y tiene muchas interpretaciones, el " si nos dejan" ¿pasa a ser justificación, súplica o aceptación?, usted tiene libre interpretación, el gobierno la suya y a la crítica le llama "guerra sucia", los opositores simplemente aprovechan la frivolidad o insensibilidad.

El "a poco no canta bien la gobernadora" y levanten la mano a manera de afirmación a sugerencia de Félix Salgado Macedonio es otra ocurrencia insensible ante la violencia que priva en Guerrero, pero bueno que se puede esperar de alguien como Félix, él cual por cierto tiene gran responsabilidad en la violencia misma ya que abrió las puertas al crimen organizado desde Acapulco y ahora que es "gobernador de facto". Por no se hagan bolas, ni Evelyn, ni Félix y mucho menos su equipo de comunicación social en el gobierno del Estado, no busquen enemigos de la 4 T en el exterior, cuando los tienen al interior, los adversarios de la oposición son actores casi inexistentes que buscan ser sobrevivientes.

Claro que esta "guerra sucia" como la llama el propio Salgado Macedonio existe y hay nombres aunque de manera prudente (por aquello de los "convenios" no dan nombre alguno) algunos solo miran por el rumbo del parque Papagayo, otros se van por los que también quieren entrarle al repechaje del 2027, el pleito es casado los medios solo son el reflejo, al final de cuentas la nota o la fuente es la gobernadora, la presidenta y los demás que aspiran y si no lo creen solo vean quien presume o hace que (la cybertruck es mero accesorio) es evidente la falta de experiencia o la exagerada soberbia y si al final de cuentas Guerrero merece salir adelante, tanto en el desarrollo, como en la paz, la seguridad publica, la gobernabilidad y tener una buena gobernanza solo queda saber... Si nos dejan.

PD. Al final de cuentas desde por los caminos del sur, Guerrero es una cajita y otras tantas canciones (usted sabrá más), yo me quedo con una que es ad hoc que dice puñetazo en el "cajete del ojo" de los Karkis