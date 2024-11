Las Cosas de la Política / Oye Bartola...

Al ver lo disparatado y desequilibrado presupuesto de la Federación para el 2025, el recorte criminal en algunos rubros como lo es el de salud y educación, ya habrá quienes hagan un balance real de los errores y omisiones de dicho presupuesto, buscarán mantener e incrementar los programas sociales como forma de clientelismo y sumisión política, con la demagogia de "por y para el pueblo", la continuidad de las "políticas" de AMLO nos dan a entender que López Obrador sigue siendo el presidente legítimo tras las cortinas de Palacio Nacional, controla el congreso de la unión y el senado y pareciera ser que el borrador del presumes de su redacción, y eso nos lleva a pensar en el cronista urbano del compositor Chava Flores y su himno a la austeridad republicana.

Canción que en su momento era un éxito y era parte de una realidad social, la vimos reflejada hasta en el cine mexicano siendo interpretada por Pedro Infante y la letra lo dice todo : OYE bartola!, Hay te dejo estos dos pesos, Pagas la renta, El teléfono y la luz. De lo que sobre, Coge de ahí para tu gasto, Guárdame el resto, Pa' comprarme mi alicur. Así parece ser la consigna en la reducción de presupuesto a áreas tan importantes como el sector salud y entraríamos de lleno a estar en el ranking de los cinco países con la peor situación respecto a la salud de su población como Haití, Guatemala, Bolivia, Venezuela y Honduras, tal vez sea exagerada la comparación, pero si AMLO juraba y perjuraba que seríamos mejor que los servicio médicos de Dinamarca, resulta dramático el hecho de que aun con el disque IMSS bienestar hayamos terminado con un sistema médico asistencial como el seguro popular, de no ser por los consultorios de las farmacias y los medicamentos similares simple el número de enfermos y decesos serían incontables porque la salud pública gubernamental ni a medicamentos llega. Habrá que reconocer que en México hay un Simi esquema de salud que salva el error y el mal sistema de salud del Gobierno.

¿Será que el recorte a las universidades públicas y a la cultura sea para fortalecer o igualar a la baja con las llamadas universidades del bienestar? o simplemente se requiere que la ignorancia sea un estatus nacional, de entrada el retroceso social, educativo y cultural será evidente y a conveniencia del proyecto de la llamada cuarta transformación, ya que un pueblo ignorante es muy manipulable y muy rentable política y electoralmente, son muchos los recortes a las entidades del gobierno, a las políticas públicas y lo importante en la gobernanza, hay recortes en el tema de la seguridad pública, en el cual parece ser es o sería la confirmación de pactos y complicidades con el crimen organizado, ya que hasta ahorita el territorio nacional está controlado por criminales de diferentes grupos, los cuales ponen desde secretarios de Estado (y hasta al presidente de la República), gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, federales y senadores. También los quitan y no por la buena, los políticos son parte de los carteles y los carteles son ya prácticamente partidos políticos.

Así vemos que se busca ahorrar centavos para garantizar el robo de millones de pesos a la nueva oligarquía Lópezobradorista que es liderada por "el clan" López Beltrán y amigos, ya se por medio de empresas fantasmas o licitaciones encubiertas bajo el manto de la impunidad, claro que también permiten a otros qué metan mano (como los altos mandos del Ejército y la Marina) los cuales a cambio también le entran al "moche" con los tres hermanos López y con sus asociados, el retroceso político es parte del proyecto de reconversión que de transformación, así tenemos que la corrupción galopante y escandalosa se justifica con hablar del pasado "antes robaban más", cinismo que es norma de gobierno y esquema de hacer política como sello personal.

Claudia con A, ya es heredera de la corrupción de Andrés Manuel López Obrador, ya ese fierro será muy difícil de quitárselo de encima, los errores ya son suyos, el fracaso de López Obrador es ya "su" fracaso, no hay vuelta de hoja o se rebela o terminará siendo sacrificada por el propio AMLO, por lo pronto es cómplice directa y encubridora de lis excesos de la corrupción, la complicidad con el crimen organizado y empleada desechable en su momento, esta amarrada de manos con Ricardo Monreal y Adán Augusto quienes únicamente obedecen a López Obrador y de paso imponen su ley particular, así que lo que resulte en el debate y aprobación del presupuesto, no será su decisión, ya que esta vendrá de Palenque y a ella le confirmaran con la frase de Chava Flores... Oye Bartola

PD. El maximato cuenta con la protección del Ejército, habrá que ver si Claudia cuenta con los arrestos para empezar a gobernar y asumir el papel de presidenta o será simplemente obediente y sumisa a quien insiste en seguir siendo el gobernante legítimo.