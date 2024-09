Las Cosas de la Política / Okupa...

En la década de los 60's en Europa se dio el movimiento Okupa, muchos europeos invadieron casas y edificios para habitarlos ilegalmente, en España este movimiento agarró fuerza impulsada por políticos de izquierda radical, siendo aprovechado por aquellos que reclamaban vivienda y no tenían, también por aquellos que rentaban alguna propiedad y vieron la oportunidad de apropiarse de ella de manera definitiva.

Aquí en México estamos a punto de presenciar el actuar de López Obrador, quien vendría a ser el primer okupa político del país, al terminar su mandato estará (tal vez no físicamente) ocupando de manera permanente el Palacio Nacional, seguirá despachando desde la oficina presidencial y hará sentir su mandato y poder a través de la obediencia sumisa de Claudia Sheinbaum y sus (de él) funcionarios, así como las dos cámaras legislativas y lo que quede del poder judicial, ni se ofendan los seguidores de Andrés Manuel, es una realidad, es su proyecto y siempre ha sido un okupa político, por eso se apropió del PRD, lo destruyó y modificó a su gusto, desechando el cascarón, ya se había quedado con la estructura, lo mismo está haciendo e hizo como presidente.

AMLO logró su propósito de revancha y venganza, utilizó su poder presidencial para vengarse de aquellos que no le permitieron ocupar el Palacio Nacional en el 2006, para difamar y estigmatizar a quienes considera enemigos que no adversarios, lo logró, ahora ya no quiere salirse del Palacio, inclusive ya prepara la heredad de su nombre, no es tanto la continuidad física, quiere inmortalizar su nombre tal cual, él cree que ya rebasó a todos los personajes de la historia de México e inclusive a otros como hasta al propio Hitler o Mossulini, Chávez o Fidel Castro son ya meras anécdotas en su historia (la que él ya escribió en su diario), la única que debe existir en la memoria universal, en fin, locura total, total locura.

Después del primero de Octubre, Andrés Manuel López Obrador seguirá siendo el presidente legítimo, será el que decida y gire las instrucciones, no compartirá el poder Claudia será transmisora de sus ordenes, será quien ejecute las instrucciones de manera obediente y sumisa, políticamente tendrá sobre su cabeza la Guillotina que operará Andrés Jr., Andy para los socios y cómplices de la corrupción, Sheinbaum podrá tener la firma, pero López Obrador tendrá el sello presidencial, tendrá la palabra y la orden final, la amenaza latente de la revocación de mandato será permanente, ese guión y script ya esta en el memorándum e instrucción legislativa y senatorial, Claudia Sheinbaum lo sabe, lo percibe y así lo acepta.

Los okupas normalmente no son tontos y lo que hacen es meterse en casas o que son de banco, que no constituyen morada, o luego, a ver, hay muchos casos de okupas que a lo mejor simplemente deja de pagar el alquiler y al final acaba siendo un okupa, pero es otro tipo de okupa. Exacta definición escrita en el diario ABC de España, hablando de España y la fijación de AMLO por estar en pleito y diferendo político con ese país, es irónico que quien es descendiente directo de españoles en lugar de pedir disculpas se volvió un referente de un problema del gobierno español, sí, al final de cuentas, la sangre y adn español de Andrés Manuel López Obrador lo hacen ser un político... Okupa.

PD. Andrés Manuel pasa de ser Presidente constitucional a ser un Usurpador que se ostentará como presidente legítimo que desea salir de Palacio Nacional como Benito Juárez, esto como rubrica final de su historia personal.