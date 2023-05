Las Cosas de la Política | ¿Ocupación temporal?...

Todo en el lenguaje encriptado que utiliza Andrés Manuel López Obrador en semántica, es "su significado personal", dice ser honesto y en realidad es corrupto y corruptor, dice ser diferente y resulta ser peor, dice ser liberal y es ultra conservador, dice ser pueblo y vive en un Palacio, asegura ser humanista y atenta contra lid derechos de los mexicanos, tiene su propio diccionario y vocabulario, dice ser demócrata y resulta dictador y autoritario, juro respetar la constitución y la pisotea a diario.

Habla de que no hay masacres y los criminales las hacen, habla de libertad de expresión y desde una mañanera lanza la censura y el ataque a los medios, habla de transparencia y firma la opacidad cin el manto de "seguridad nacional", compra conciencias con el dinero que aportamos vía impuestos y se proclama mecenas social, desaparece fideicomisos y programas sin dar a conocer el destino final del dinero de los mismos, presume "sus" tres grandes obras y una sola esta en funciones y es un fracaso su operación, las otras dos tienen sobre costo y van también al fracaso y con grandes deudas que pagarán los mexicanos.

Segalmex es un gran ejemplo del saqueo y el robo del dinero de la nación, pero tiene su cómplice bendición, la polarización es distracción riesgosa, puede terminar en confrontación social, su apetito electoral busca llenarlo con su permanencia, pero no se siente dictador solo se asume como tal y se dice y cree reformador, el retraso social es ya evidente, el retraso en economía, cultural, científico y de garantías constitucionales y legales ya se asoma, no hay avance y si despilfarro, compro los altos mandos, esperemos que no al ejército en su totalidad, ha generado nuevas clases y oligarquías a costa de corrupción y complicidades con el narco y el crimen organizado.

EN LO QUE VA DE MI GOBIERNO HEMOS HECHO COMO 500 “EXPROPIACIONES”, AFIRMA AMLO, así lo afirma y también lo niega, para eso esta el término de "ocupación temporal", ya envalentonado reconoce que si hay y seguirá habiendo expropiaciones, qué lo privado carece de valor, que lo publico puede ser de su propiedad en cuanto él lo quiera, total ya lo dijo "el Estado soy yo", en conclusión este sexenio será una permanente... ¿Ocupación temporal?

PD. Las condiciones para recuperar lo que se ha perdido, se van reduciendo a medida de que sigamos permitiéndole abusar del país y de ser pasivos políticamente, la democracia se defiende y de ejerce en las urnas.