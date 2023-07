Las Cosas de la Política | No lo digo yo...

Andrés Manuel López Obrador ya pierde la narrativa, se descontroló al querer controlar todo, claro que sigue viviendo, soñando y pregonando su utopía, su peje país y su historia, que de un cuento de hadas y final feliz, quedará en la versión política a la mexicana de Ali baba (AMLO) y sus 40 ladrones, su versión de la historia ha quedado destrozada por la realidad.

Quiso superar a Lázaro Cárdenas y terminó quebrando a la CFE y a PEMEX, ahí están los datos y las cifras (no sus datos mañaneros), dijo acabar con la corrupción y esta terminando como un gran corrupto con pañuelo blanco, todos sus héroes han pasado a ser el ejemplo de lo que no pudo ser, exigió democracia y pretende pisotearla, habla de justicia y promueve la impunidad, sueña con Dinamarca y vamos para un sistema de salud entre los 7 peores del mundo ya que México ocupa el lugar número 27 de 30 países con deficiencia en la relativo a la salud (https://amqueretaro.com/salud/2022/06/01/cuales-son-los-mejores-y-peores-sistemas-de-salud-en-el-mundo/), solo baste mencionar el fin del INSABI y el manejo de la pandemia y la escasez de medicamentos.

López Obrador niega la realidad económica en la que ha sumido al país, niega los sobrecostos y la corrupción (y los grandes daños ambientales) de sus tres obras insignia, regala dinero, comprando conciencias con fines electorales, sabe que el dinero no alcanza, pero también sabe que el problema ya no será de él, será de quien gane (tal vez, hasta una derrota de su proyecto ya tiene prevista), ya él cree que su historia ya estará escrita, al final de cuentas ya habrá pensado en Juárez para salir de Palacio Nacional.

Andrés Manuel, ha su estilo ya ha generado las distracciones suficientes (así lo cree) para evitar sea notorio el gran fracaso de su gobierno, se queja de ser el más atacado y tiene razón, él lo ha provocado y cada vez más los insultos hacia él, son más personales que a la investidura presidencial, la polarización que genera diariamente se ve ha vuelto en contra suya, hábil para evadir y pisotear la ley, pero ya la ligereza de sus palabras también tienen el efecto boomerang, hay suficientes vídeos de sus dichos que son reflejo de sus engaños y mentiras, hay textos en redes sociales que se empeñan en restregarle en la cara lo engañoso de sus propuestas y compromisos.

Xochitl Gálvez ha pasado a ser su dolor de cabeza, hábilmente le ha rebatido y contestado todos los ataques tanto políticos, como sociales, xenofobícos y hasta misóginos, muchas de las respuestas de la señora "X", son parte de lo dicho por López Obrador o sea al final de cuentas es el propio Andrés Manuel quien se contesta así mismo. Todo lo ha dicho él, aunque reafirme y lo niegue con el... No lo digo YO.

PD El "NO LO DIGO YO" es la frase que lo va a perseguir como marca propia ya que es Andrés Manuel quien le dice y exhibe a López obrador como lo que es en realidad y solo agregue el término que crea conveniente... (mitomano, mentiroso, corrupto, etc etc),