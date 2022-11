Las Cosas de la Política | Marchando van...

Como en la feria corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos o podríamos decir las corcholatas (por aquello de la célebre "caballada") nada más que en lugar de hacerlo en el hipódromo lo harán en el "marchodromo", esta carrera de calentamiento no es por la candidatura, es por la búsqueda del "dedo elector" o el derby del "queda bien" y corren los favoritos, acompañados de otros caballos calandrieros (gobernadores, senadores, diputados y demás lisonjeros) que buscan quedar bien y agradar al dueño de la caballeriza guinda o más bien dicho al "rey del establo" y su estercolero.

Una marcha no autorizada y si minimizada, a pesar de ser multitudinaria y nacional, hizo pasar berrinche al inquilino de Palacio, tras la evidente rabieta, la solución fue simple y rápida, promover espontáneamente otra marcha, una contra marcha, que no es marcha pero si "acarreo", con cuota de asistencia, la orden fue dada en la mañanera, sin escatimar gastos y si obligada y ante la crítica salió el apoyo vía "aportaciones" todo en "cash" para que no quede huella y con el sello de la casa o sea el "me vale y la burla", el pleito sigue a casi 15 días de la convocatoria de la marcha en defensa del INE, se fustiga, se ironiza y sobretodo se ofende.

Ya antes de que se de la "marcha del desagravio al mesías (rey desnudo)" ya hablan de cifras y cuotas de asistencia, hay ejemplos de la obligatoriedad de asistencia, pruebas de la movilización y el manejo del económico para "tortas, frutsis y viáticos", al final de cuentas ya no es marcha, es celebración y músculo de los cuatro años (¿de que?) de gobierno y transformación o acaso será de ¿retroceso?, el priismo de la época de otro López emergió y ganó, hay marcha, habrá loas y mucha fiesta, eso si un gasto no claro y mucho menos auditado, las carencias en medicamentos y demás es lo de menos hay que desagraviar al "narciso del Palacio, hay que llenarle el zócalo para inflarle el ego que le fue ponchado.

Ya festeja la marcha, ya tienen la cifra de asistentes (no la de Martí Batres), ya hasta contabilizaron los camiones y las aportaciones en especie en cash y hasta ya hay quienes lo presumen para pasar lista con el todo poderoso y ser tomados en cuenta, ya hay revuelo y anticipada celebración, total es su marcha, es su narrativa y su prospectiva, sigue enojado, ardido y hasta colérico, seguirá retador y será nuevamente como presidente "legítimo", el ego revivirá en la plaza pública (o al menos eso espera), el lunes veremos las caras, los gestos y las frases de una aparente victoria, de lo que es el auto elogio y auto complacencia.

Para la historia (esa que él pretende que sea la suya) quedará el hecho y la constancia de que lo hicieron marchar, que fue ninguneado en su orgullo y le quitaron la hegemonía de la protesta y la marcha, que pasa en México, nada, lo que importa es el sana sana de su "alteza" no tan serenísima, que va a pasar y cuáles serán las porras y las consignas durante el recorrido es lo de menos, lo importante es ya tapar y distraer el evidente fracaso de Andrés Manuel López Obrador y es por eso que... Marchando van

PD. En una mente tan perversa y frágil, todo cabe, todo puede suceder, nada nos puede sorprender y va a perder.