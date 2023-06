Las Cosas de la Política | Lo que diga mi dedito...

Andrés Manuel López Obrador tiene un gran repertorio de frases recurrentes, frases encriptadas o directas que son, mensajes, instrucciones, señalamientos, acusaciones, órdenes, estas frases son hasta castigo por la vía de la estigmatización personal, en una palabra sus frases lo dicen todo y son cíclicas, claro que la mayoría son con doble significado como “La venganza no es mi fuerte.” y resulta que todo en él es venganza.

Podemos enumerar muchas de sus frases, la realidad es que todo esta dicho ya, si hablamos de corrupción, él ya dijo lo último en ese tema: Fraude en Segalmex me dolió, pero no responsabiliza a su ex jefe y menos a su gobierno, siempre hay otros culpables y está el pasado como cómplice permanente, de paso minimiza todos los señalamientos de corrupción de sus funcionarios e hijos aquí vale la pena recordar su afirmación. "No tengo derecho a fallar.” y no tan solo ha fallado, si no que ya ha fracasado.

"No me vengan con que la ley es la ley" y para darle fuerza a su frase y postura, ataca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su magistrada presidenta, sabe que muchas de sus iniciativas serán rechazadas y aprovecha para justificar sus gazapos jurídicos y tener a la corte como un actor permanente de sus pleitos y así distraer sus fracasos, también usa frases para evadir responsabilidad como jefe de estado y de las fuerzas armadas sobretodo en lo referente al combate a la inseguridad y a la violencia que tantas víctimas mortales ha dejado y del "abrazos, ni balazos", terminamos con“Que los liberen o los voy acusar con sus papás y abuelos”: esto en relación el secuestro de empleados de la secretaria de seguridad pública en Chiapas, frase que denota el poco valor que la vida humana tiene para López Obrador.

Podemos seguir enumerando y recordando frases, podemos darle sentido a las mismas, seguirá repitiéndolas, ahora esta dedicado de tiempo completo a lo electoral, a la elección del 2024, a la continuidad de su proyecto, a ser él el todo, ya puso a sus #corcholata a hacer campaña, a recorrer el país, distraer a los ciudadanos con su circo electoral, para él, no hay homicidios, no hay violencia, ni hay corrupción , menos fracasos (ya tiene culpables y responsables de ello en sus excusas) y claro ya tiene candidato (a). Ya lo dijo, ya todos saben y ya están conscientes, aún así le seguirán el juego obedientes y sumisos, al final de cuentas también podrá decir "cambie de opinión" y ya lo dijo y lo afirmó será... Lo que diga mi dedito.

PD. Que nadie se sorprenda, qué nadie se sienta traicionado, ¿que harán tras que el "dedazo" señale al elegido? Será cuestión de dignidad, ¿o no?