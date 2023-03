Las Cosas de la Política | La tropa...

El domingo 12 de Marzo salió el pueblo uniformado a marchar, a protestar y a demandar RESPETO al jefe supremo de las fuerzas armadas, el número de los que marcharon y protestaron en varias partes del país y en la CDMX puede ser manejado al criterio filia o fobia oficial, de unos cuantos a cientos y tal vez miles, lo verdaderamente importante es que levantó la voz la tropa, algunos en activo, otros retirados y algunos mandos, de lo que no queda duda es que una gran mayoría de los elementos de las fuerzas militares (Ejército y Marina) están de acuerdo con esta protesta.

Mucho se ha rumorado en relación a que hay molestia en los altos mandos en retiro, claro que también hay descontento en los activos, razones sobran, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador ha corrompido la estructura militar, no ha dejado de buscar y establecer el descrédito hacia la milicia, primero amenazó con desaparecer al ejército como oferta electoral, después les ordenó no combatir frontalmente a la delincuencia, sobre todo al narco y al crimen organizado con su arenga de "abrazos, no balazos", habló hasta la posibilidad de un golpe de Estado y empezó a darles dinero a manos llenas y los puso a trabajar en sus "proyectos" importantes, busca establecer una oligarquía militar, que sea difícil de controlar.

Hay muchas bajas de soldados y hasta de mandos superiores y tal parece que no pasa nada, ni hay reacción, mucho menos acción, hay descontento que se pretende acallar con dinero, dinero que corrompe a algunos y esclaviza a otros (puede o no gustar el término), sobre todo a la tropa y a mandos inferiores, llama la atención el que a pesar de que López Obrador pretendió desacreditar la marcha en su mañanera, la marcha se realizó y la tropa marchó o lo que es lo mismo "el pueblo uniformado" levantó la voz.

En CDMX los soldados, la tropa pues, le tomaron la PLAZA DE ARMAS a AMLO, ¿cuántos fueron?, es lo de menos, la plaza, el Zócalo fue testigo de esta toma, desde el fortificado Palacio Nacional todos callaron, tal vez no encuentran como justificar o desacreditar el movimiento de protesta de la milicia o saben que el descontento es real y son ya muchos los inconformes, el Gral. Secretario guarda silencio, el de Marina, el de Gobernación prefiere su promoción política y Andrés Manuel hasta el momento calla, se desentiende y apunta sus baterías a otros temas y actores tanto políticos como periodistas nacionales y de Estados Unidos.

El silencio hacia la MARCHA, es significativo. Ya que, o es una verdadera protesta con razón y justificación o hay temor de que esta crezca al interior de las fuerzas armadas (tal vez ya tienen el diagnóstico y les preocupa), tal vez busquen posibles culpables de lo que consideren una revuelta en ciernes, el que calla otorga, mientras tanto el ejército ha sido humillado, denostado y minimizado y no nada más por el crimen organizado, si no que por quien se dice JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS y eso no tiene nada tranquila y contenta a... La Tropa

PD. Hay muchos militares asesinados, también mandos desaparecidos, hay errores y excesos, hay desconcierto, tal vez por eso EJÉRCITO Y MARINA necesitan recuperar su ¡honor!