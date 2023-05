Las Cosas de la Política | Joder a la Corte...

Es claro el real objetivo que tiene Andrés Manuel López Obrador de irse en contra de las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en especial de Norma Piña quien la dirige y no es de su agrado y carece de afinidad alguna con la cuarta transformación y con él mismo, el comunicado oficial. Prácticamente es la orden de ataque en contra de lo que representa la Corte y por ende lo que dicta la Constitución Mexicana:

#ComunicadoPresidencia

De invalidarse proceso legislativo del “Plan B”, SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.

Comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Texto publicado tal cual y promovido en las redes sociales de la Presidencia de la República.

Desde que ganó La magistrada Piña Hernández y asumió como presidente (a) de la Suprema Corte, fue el propio López Obrador quien desde su foro mañanero inicio las descalificaciones hacia el poder judicial, desacreditando, difamando, acusando y atacando a los magistrados y al poder autónomo que representan, Andrés Manuel trata de pisotear la constitución y las leyes que de ella emanan, tras el llamado "viernes negro" en la sesión en la qué se aprobaron en fast trak y de manera exprés y desaseada muchas reformas promovidas por AMLO quien paso de ser jefe del Ejecutivo a mandamás absoluto del legislativo, quedo claro que muchas de las inconsistencias jurídicas y procedimientos terminarían en la SCJN, ya que su manejo político era anticonstitucional.

Pareciera que ante el acoso político que pretenden convertir en social por parte del Lópezobradorismo y de López Obrador, ya obtuvo una respuesta (que no lo es) por parte de los magistrados y de la constitución misma, me refiero a la invalidez de la reforma electoral o plan "B" en lo referente a su primera parte, no hay tal respuesta es meramente la interpretación de la ley tal cual, sin preferencia, sin sumisión política, nueve magistrados lo suscribieron y queda claro que de ahora en adelante el fiel de la balanza y contrapeso al absurdo autoritarismo político será parte de la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ya desde la Secretaría de Gobernación se dio el banderazo para incrementar los ataques y el acoso, el insulto y la difamación, solo tomemos como ejemplo lo que Adan Augusto López puso en un tuit "El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares.

Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares.

No hay de otra: Plan C en las urnas.", no hace más que reafirmar y firmar una declaración de guerra en contra del poder Judicial, creyendo (buscando) que lo van a someter como tienen sometida a su bancada en el legislativo, se le olvida a Adán Augusto qué las decisiones de la corte son CONSTITUCIONALES no POLÍTICAS. Tal vez por ignorancia o más bien por falta de probidad y dignidad, siendo un personaje cuyo servilismo hacia López Obrador lo hace ser un mero patiño presidencial.

Habremos de ver como aumentarán los ataques hacia ministros y lo que representa la SCJN y a la constitución misma ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador "no me vengan conque la ley es la ley", esa expresión es autorización para la impunidad con la que actuarán Diputados, Senadores, Gobernadores y la militancia (Lópezobradorismo) radical de aquí adelante el objetivo único de AMLO será... Joder a la Corte.